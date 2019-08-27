Хацкевич может возглавить минское «Динамо» 27.08.2019, 21:42

Александр Хацкевич

Новые собственники клуба не довольны работой Сергея Гуренко.

Александр Хацкевич, уволенный 14 августа с поста главного тренера "Динамо" Киев, может продолжить карьеру в своем родном клубе — минском "Динамо".

Об этом стало известно сайту "Динамомания".

Хацкевич готов сменить на тренерском мостике своего бывшего партнера по сборной Беларуси — Сергея Гуренко, чьей работой не очень довольны новые собственники клуба. Минчане вылетели из Лиги Европы, уступив латвийской команде, проиграли "Городее". 1 сентября матч с "Неман" Гродно, отрицательный результат в котором может привести к моментальной смене тренера.

Основным конкурентом экс-наставника киевлян называют Олега Дулуба, бывшего коуча "Черноморца" и "Карпат", возглавляющего сейчас казахский "Атырау".

Однако "Динамо" Минск — не единственный вариант продолжения тренерской карьеры для Хацкевича. Также он может возглавить гранда польского футбола, 13-кратного чемпиона страны — варшавскую "Легию". В этом случае многое зависит от результата ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и варшавянами.

Первый матч закончился вничью 0:0 и в случае вылета из турнира руководство "Легии" наверняка прибегнет к замене тренерского штаба. И Хацкевич — приоритетный вариант в качестве нового главного тренера.