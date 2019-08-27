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27 августа 2019, вторник, 22:01
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Ученые предсказали оптимистам долгую жизнь

Ученые предсказали оптимистам долгую жизнь

Ученые из Школы медицины Бостонского университета поделились результатами исследования.

Оптимисты имеют больше шансов прожить долгую жизнь, чем люди с негативными взглядами на жизнь, показало исследование американских ученых, передает ВВС.

Люди с позитивным отношением к жизни чаще доживают до возраста 85 лет и старше, обнаружили ученые из Школы медицины Бостонского университета.

Их гипотеза заключается в том, что оптимистам проще контролировать эмоции, и поэтому они в большей степени защищены от негативных эффектов стресса.

Ученые полагают, что и пессимистам полезно думать об образе будущего, в котором все складывается хорошо.

В исследовании были задействованы две группы людей, которых изначально привлекали к участию в других экспериментах - 70 тысяч женщин и 1,5 тысячи мужчин.

Ученые оценили свойственный им уровень оптимизма и общее состояние здоровья. Им также задавали вопросы о физических нагрузках, диете, курении и употреблении алкоголя.

В среднем вероятная продолжительность жизни наиболее оптимистичных людей оказалась на 11-15% выше, как и вероятность дожить до 85 лет, чем у тех, кто попал в группу "менее оптимистичных".

У женщин с высоким уровнем оптимизма вероятность дожить до 85 лет в 1,5 раза больше, у мужчин - в 1,7 раза.

О факторах риска, способствующих возникновению болезней и ранней смерти известно многое, а о значении того, что исследователи называют "позитивными психологическими факторами", которые способствуют здоровому старению, - наоборот мало.

Профессор психиатрии Школы медицины Бостонского университета Люина Ли, работавшая над исследованием, говорит: "Наши результаты показывают: есть возможность, что повышение уровня оптимизма может вести к увеличению продолжительности жизни и здоровому старению".

"Данные случайных контрольных проб показывают, что такие меры, как представление о будущем, в котором все будет хорошо, или более интенсивная когнитивно-поведенческая терапия, могут повысить уровень оптимизма", - говорит она и добавляет, что пока точно не понятно, почему именно оптимистичные люди чаще живут дольше.

"Здоровое поведение и низкий уровень депрессивности лишь частично объясняют полученные нами данные, - говорит Ли. - Имевшиеся у нас данные других исследований давали основания полагать, что у оптимистичных людей, как правило, есть цели и достаточная уверенность в себе для их достижения. Кроме того, они более эффективны в решении проблем и, возможно, лучше справляются с эмоциями в стрессовых ситуациях".

Результаты исследования подтверждают уже имевшиеся свидетельства о пользе позитивного мышления, говорит профессор Университета Бристоля Брюс Худ, который читает курс "Наука счастья".

"Думаю, один из причинных механизмов может заключаться в том, что оптимисты лучше справляются со стрессом, избегая постоянных размышлений о плохих вещах, - говорит Худ. - Стресс оказывает влияние на иммунную систему, так что есть вероятность того, что оптимисты лучше преодолевают болезни. Есть исследования, которые связывают стресс с более короткими теломерами - компонентами хромосом, которые ассоциируют с клеточным старением и риском развития заболеваний сердца, диабета и рака".


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