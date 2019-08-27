Белорусские фермеры: Почему государство к нам так относится? 1 27.08.2019, 22:15

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Фермеры — о проблемах со сбытом помидоров.

«Почему государство к нам так относится? Ведь можно не тратить валюту на закупку помидоров за границей, а скупать у населения. Душа болит, когда видишь, как они гниют», — приводит слова фермера из Столинского района профсоюзный портал 1prof.by. Издание поднимает вопрос, почему закупочные цены на выращенную своими руками продукцию мизерные, однако в торговых сетях они зашкаливают. Напомним, ранее мы писали о том, что фермеры испытывают сложности со сбытом выращенных помидоров.

90-летняя Леонида Мирончик выращивает томаты многие годы

Деревню Савичи Барановичского района называют помидорным краем. Здесь всегда выращивали на продажу томаты и продавали в основном на Комаровском рынке в Минске, получая неплохой навар.

Продавцов помидоров в деревне можно увидеть практически у каждого дома.

— Машины у нас нет, поэтому вывезти овощи на городские рынки не можем, продаем вот так — проезжающим мимо, да еще иногда «гонцы» наведываются и скупают наши помидоры за бесценок, — рассказывает 90-летняя Леонида Мирончик, она живет с сыном Алексеем, который, хоть и сам пенсионер, выращивает в теплицах и в открытом грунте порядка 3 тысяч кустов помидоров. — А что делать? Отдаем, иначе пропадут.

Самые большие теплицы в Савичах — у супругов Буйко. Елена и Александр из Барановичей, но в городе почти не бывают. В сезон супруги выращивают примерно 20 тысяч кустов томатов. Большую часть из них продают весной на рассаду, для себя оставляют порядка 7 тысяч кустов голландской селекции (ароматные, вкусные плоды, которые хорошо хранятся). Сорта разные, время созревания — тоже.

Сейчас, к примеру, самые дешевые помидоры в магазинах на Брестчине стоят 1,9 рубля, но в среднем они обойдутся в 3,5 рубля. Есть и по 5,99. Тут следует сделать оговорку, что фермерское хозяйство Ивана Гриба — это солидное производство. Что уж говорить мелким фермерам и частникам, которых на Столинщине большинство? Они в один голос твердят: их продукция никому не нужна.

В савичских теплицах помидоры растут с февраля по ноябрь

— Некоторые вывозят помидоры на своем транспорте в большие города, — рассказывает житель Столинского района Иван Федорович, который несколько десятилетий их выращивает. — Почему государство к нам так относится? Ведь можно не тратить валюту на закупку помидоров за границей, а скупать у населения. Душа болит, когда видишь, как они гниют…

Для Елены Буйко выращивание томатов из увлечения превратилось в бизнес

Начальник отдела экономики Столинского райисполкома Сергей Шило уверяет, что ситуация не очень критичная. В районе имеется агрокомбинат, который закупает у населения овощи и фрукты. Другое дело, что не всех устраивают цены, но их формирует рынок.

Председатель правления местного райпо Сергей Крыжик акцентирует внимание на том, что контракты с частниками действительно никто не заключает и гарантий не дает, однако потребобщество закупает у населения фрукты и овощи в больших объемах.

— Тем не менее часто предложение намного превышает спрос. В этом году так случилось с томатами. Отсюда и низкие закупочные цены. Но я со всей ответственностью заявляю: каждый проданный в районе через систему райпо помидор — местного происхождения, — подытожил Сергей Крыжик.

По словам Елены, заработать можно на ранних и поздних помидорах, а когда они созревают у всех, цены существенно снижаются. Сбыт — дело личное: сам вырастил, сам и думай, как продать.

— Конечно, постоянные покупатели у нас есть: и торговые сети, и рестораны, — но все равно приходится искать места для сбыта оставшейся части урожая. И это только наша головная боль, — повторяет Елена.

О сложностях со сбытом помидоров говорят и столинские фермеры.

— Сейчас закупочные цены упали до 30 копеек за кило. Такая ситуация в августе, в самый «помидорный» месяц, складывается каждый год, — поясняет фермер Иван Гриб из Столинского района. — Заработать на этом овоще можно в июле, когда томатов еще мало в продаже, и в сентябре-октябре, когда их уже мало. Тогда цена устанавливается более-менее — 1,5−1,9 рубля.

Впрочем, Гриб на сбыт не жалуется. Овощи у него закупают оптовики из России, Украины, Польши. Белорусские скупщики — гости менее частые. Помидоры этого фермера можно увидеть и на прилавках больших торговых сетей. Но лишь иногда. Чаще там найдешь голландские, испанские и польские. И цены от закупочных отличаются в разы, отмечает профсоюзное издание.