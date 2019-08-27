ВВП России не растет, а ползет Борис Желиба, «Народная воля»

27.08.2019, 22:20

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Борис Желиба

Российская экономика в цифрах.

Пропагандистское заявление президента России Путина о том, что страна вот-вот явит миру чудо – совершит экономический рывок, который позволит ей заскочить в топ-5 крупнейших экономик мира, оказывается чистейшим блефом. ВВП России не растет, а ползет. Согласно консенсус-прогнозу профессиональных аналитиков, российская экономика в текущем году выжмет максимум 1,3%, а далее, до 2025 года, не перепрыгнет 2%-ную планку ежегодного прироста. По данным 2018 года, Россия с ее ВВП в 1,58 трлн долларов занимает 11-е место в мире после Канады (1,65 трлн долларов). Будет к месту напомнить, что ВВП Китая (2-е место) – 12,2 трлн долларов. Впереди России Италия (1,9 трлн), Бразилия (2 трлн), Франция (2,6 трлн), Индия (2,6 трлн) и другие страны.

Но Минэкономразвития РФ бодро считает, что экономика уже к 2021 году ускорится вдвое – до 3,1%, а к 2024-му разгонится до 3,3%. Мол, драйверами станут национальные проекты на 25 триллионов рублей, финансировать которые будет бюджет за счет повышения налогов (НДС) и экономии от повышения пенсионного возраста. Подавляющее большинство специалистов считает, что это несбыточно и что правительству России нужно думать совсем о другом.

Росстат насчитал 48,2% россиян, которым элементарно недостает денег на полноценную еду, обувь и одежду. О приобретении таких товаров длительного пользования, как телевизор, холодильник, стиральная машина, мебель, они даже не задумываются. В среднем всего 3,7% доходов населения откладываются в сбережения. Две трети российских семей вообще таковых не имеют. Средний класс России, о котором трубили в начале нулевых годов (в развитых государствах именно он цементирует экономику), исчез. Есть в основном или богатые, или бедные. Между богатыми и бедными находятся лишь 4,1% россиян. Реальные доходы населения падают седьмой год подряд. По данным Росстата, по сравнению с 2013 годом сегодня у россиян на 8,3% меньше денег в кармане. В Беларуси, кстати, реальные доходы населения выросли на 7%. За прошедший 2018 год долги российских физических лиц выросли на 22%. Как подсчитали в Центробанке РФ, доля выплат по кредиту в общей зарплате работников составляет в среднем около 10%, россияне-должники направляют на погашение долгов 44% своих доходов. Кредитные долги населения достигли 14 триллионов российских рублей, или порядка 13% к ВВП, причем 47% россиян имеют на себе два и более непогашенных кредита. В Беларуси кредитная нагрузка населения пока в районе 10% к ВВП. В России лишь 3,2% граждан заявляют, что довольны своим финансовым положением.

В то время как Путин гробит миллиарды долларов на гиперзвуковые ракеты, которыми он пугает Запад, топит такие же миллиарды, кредитуя безнадежную экономику Венесуэлы, а затраты на войну в Сирии вообще не поддаются оценке, российская глубинка и не только – это убитые дороги, облупившиеся дома, заросшие даже центральные улицы, пустые гостиницы.

Борис Желиба, «Народная воля»