Предприниматель: Здравый смысл подсказывал, что у «БелДжи» перспектив нет 26 28.08.2019, 7:37

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Фото: TUT.BY

Даже с рассрочкой и однопроцентным кредитом белорусы не покупают «Джили».

В очередной передаче на «Примусе» были озвучены официальные цифры, согласно которым за январь – июнь 2019 года белорусы ввезли из России почти 37 тысяч легковушек. Импорт легковых автомобилей в Беларусь в денежном эквиваленте составил $561,9 млн, увеличившись на 12,8%, пишет «Салiдарнасць».

И это при работающем заводе «БелДжи» в Борисовском районе – за полгода в Минской области произвели всего 8,3 тысяч легковушек.

Руководитель управляющей компании «Просто» и предприниматель с 25-летним опытом Александр Малашко цифрам не удивился. Он напомнил, что на «БелДжи» собирались выпускать около 60 тысяч авто в год и продавать их в Россию.

– К сожалению, у нас ничего не меняется. Хотя здравый смысл подсказывал, что в России сейчас присутствуют сборки практически всех брендов. И качество сборки потихонечку растет. Зачем тогда покупателям китайское? Наши пытаются брать финансовой составляющей – рассрочкой и однопроцентным кредитом. Но даже при этом купить машину в России дешевле, – сказал Александр Малашко.

В этой связи предприниматель напомнил о заявлении белорусских властей о том, что нужно сосредоточиться на крупных предприятиях, которых в стране, условно говоря, около 400.

– Я бы для начала просто провел аудит ресурсов. Составил табличку в Excel с определенными параметрами. На своих семинарах я рассказываю: есть предприятия, которые работают на 5 баллов, на 4, на 3, на 2 и на 1 бал. На каких надо сосредотачиваться? Большинство, как правило, отвечает: на тех, которые работают на 1 и 2, в них надо вбрасывать ресурсы, – рассказал Малашко. – На самом деле нужно расширять опору у себя под ногами.

Там, где работают на 5, – пускай работают, не надо мешать. Там, где работают на 3, нужно постараться сделать так, чтобы работали на 4. Там, где на 4, – чтобы на 5. А тех, кто работает на двойку и единицу, может быть стоит и закрыть.

Вопрос в том, что нужно грамотно управлять этими активами. Но чаще всего у нас так: мало того, что предприятие плохо работает, нам говорят: «А давайте еще построим один завод». Зачем? «У нас есть 10 миллионов долларов, мы не знаем, на что потратить».

При этом даже не могут придумать современное предприятие, а копируют старый завод! У нас нет предприятий, которые могут сработать на перспективу.