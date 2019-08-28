Соболенко и Азаренко выяснили, кто сильнее 3 28.08.2019, 7:42

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Матч длился более двух часов.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла нашу вторую ракетку Викторию Азаренко в первом раунде открытого чемпионата США (призовой фонд — 26,75 млн долларов) — 3:6, 6:3, 6:4. В начале второго сета Вика еще контролировала ситуацию, но в итоге впервые в карьере покидает US Open после поражения в первом раунде, сообщает tut.by.

Матч между Ариной Соболенко (13 WTA) и Викторией Азаренко (41 WTA) был первым в вечерней сессии второго игрового дня на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке. Планировалось, что он начнется около 2.00 по белорусскому времени, однако поединки на этом корте из дневной сессии вышли затяжными, а потому Арина и Вика расчехлили ракетки лишь в 3.30.

Теннисистки вышли играть в одинаковой форме. Вика добавила к своему комплекту рукава. Телекамеры выхватили наклейку на сумке Арины с надписью «Оставайся позитивной» на английском языке.

Вика умеет хорошо готовиться к матчам, а потому неудивительно, что в начале встречи она захватила лидерство во многом за счет качественного ввода мяча в игру. В первом сете она выиграла 80 процентов очков на первой подаче, превосходя Арину в этом компоненте на 22 пункта. На второй подаче Азаренко также выглядела убедительно. Она незначительно уступила Соболенко по виннерам — 6:8, а по количеству невынужденных ошибок имела преимущество — 10:15.

В первом сете у Арины был всего один брейк-пойнт. Она часто оставалась в неудобной позиции после приема и была раздражена ролью догоняющей. Первый брейк Вика оформила в третьем гейме, а в девятом - реализовала сетбол, до которого добралась в том числе за счет двух двойных ошибок у Арины.

It's the battle of Belarus 🇧🇾@vika7 strikes to take the first set 6-3 against countrywoman Sabalenka.#USOpen pic.twitter.com/T5Xx2a8TKh — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019

Во второй сет Соболенко вошла крайне неудачно. У нее было преимущество во втором гейме — 40:15, и, казалось, после хорошей подачи она сравняет счет, но нет. Азаренко запросила челлендж и была права: мяч приземлился за пределы квадрата. Арине пришлось подавать заново, и после приема Вики она пробила в сетку. Гейм завершился двойной ошибкой Арины. В начале партии она «горела» со счетом 0:2 и была вне себя. Ее тренер Дмитрий Турсунов что-то подсказывал с места.

Начиная с третьего гейма второй партии в матче стали раздаваться выкрики теннисисток Come on («Давай») после удачных розыгрышей. Открыла эту серию Арина. Она прокричала Come on и присела на корточки, когда реализовала свой первый брейк-пойнт в матче. Далее Арина имела тройной геймбол, но довела дело до «больше-меньше». При счете 40:30 в пользу Арины в пятом гейме Вика исполнила, возможно, свой лучший удар в этой игре: догнала уходящий вправо мяч и перевела его вдоль линии. Впрочем, Арина все же восстановила паритет — 2:2.

В пятом гейме Вика ушла с брейк-пойнта и взяла очко, но развить успех не сумела. Было видно, что действия соперницы, пробивающей раз за разом одинаково мощно, сильно измотала ее. Процент выигранных мячей на первой подаче просел на 30 процентов и был меньше, чем у Арины, на 29 процентов. В ралли Азаренко не поспевала за Соболенко, которая завершила активно на этом отрезке поединка 18 розыгрышей, тогда как у Вики таких ситуаций было всего 5.

Если не учитывать двойные ошибки Арины, то невынужденно чаще ошибалась снова Вика. Так что исход закономерен — 6:3 в пользу Соболенко. 1:1 — счет по сетам. К слову, скрытый сетбол Арина реализовала идеально исполненным косым ударом на вылет.

В решающей третьей партии уже Вика заводила себя на борьбу. Она имела двойной брейк-пойнт, однако в завершении первого гейма пять из шести розыгрышей остались за Ариной. В третьем гейме после долгого перерыва Вика все-таки оформила брейк и не сдержалась: крикнула Come on и посмотрела в сторону Соболенко. Арина «прокоммонила» в ответ после обратного брейка — 2:2. В пятом гейме Вика оступилась и немного похромала на правую ногу. Потом Арина села на шпагат, а счет все еще был равным — 3:3.

Азаренко чуть было не растранжирила ситуацию с 40:0 в следующем гейме, а затем (в двадцать седьмом гейме с начала матча) впервые кто-то из игроков взял подачу «под ноль». Это была Арина. Она пробивала с такой силой, что мячи чудом оставались целыми. В десятом гейме Азаренко допустила несколько неточностей в розыгрышах, а на матчболе пробила в аут по ширине.

Итог поединка, который длился 2 часа и 13 минут, — победа Соболенко со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Это 28-я победа Арины в сезоне и первая в матчах с Викой.

Статистика матча Соболенко — Азаренко

Попадание первой подачи: 67% — 64%

Выигрыш первой подачи: 67% — 57%

Выигрыш второй подачи: 41% — 51%

Эйсы: 8 — 3

Двойные ошибки: 13 — 4

Виннеры: 42 — 17

Невынужденные ошибки: 43 — 26

Реализация брейк-пойнтов: 44% (4 из 9) — 33% (4 из 12)

Все выигранные очки: 104 — 97

Во втором круге US Open Арина сыграет с Юлией Путинцевой (39 WTA) из Казахстана. Накануне Путенцева справилась с сопротивлением американки Мэдисон Бренгл (78 WTA) — 6:3, 6:3.

Год назад Соболенко завершила выступление в Нью-Йорке после поражения в четвертом раунде соревнований от будущего обладателя титула — Наоми Осаки.

Виктория Азаренко, двукратная финалистка US Open (2012, 2013), еще никогда не покидала этот турнир после поражения в первом раунде. Напомним, что в начале сезона Вика также проиграла на старте Australian Open, что случалось с ней лишь в 2006 году.