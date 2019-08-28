Гулять, так гулять! 8 Виктор Горбачев

28.08.2019, 7:51

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Виктор Горбачев

У его друга Саддама Хуссейна была 81 резиденция.

Больше! Еще больше. Надо еще. Подумаешь, 18 резиденций всего лишь. Но, думаю, это пока лишь. Дальше будет больше. Сколько еще того времени то он порулил? 25 лет — а резиденций всего лишь 18? Так что, все еще впереди. Лет много и резиденций налепим достаточно.

И пусть весь мир завидует и знает. Мы что, такие бедные, что не можем обеспечить своего «БЕСсменного лидера» таким количеством резиденций? Мы все могем! Мы стерпим. Нам не надо школ и больниц, садиков и санаториев для жителей страны. Вот зачем нам вся эта лишняя роскошь? Мы как нить в тесноте. Стерпим. Мы же терпеливые. Очень терпеливые. А вот самому-самому это все надо. Без этих 18-ти резиденций он и страной рулить не сможет качественно. Тяжелый труд требует отдыха. Хороший отдых — хорошее правление и руление.

Подумаешь, 18. Ничего удивительного. В стране районов 118 — так что, есть к чему стремиться.

Вот, появилась ранее неизвестная резиденция, 18-ая. Очередная. Находится на берегу озера Лядское в Беловежской Пуще. Прошу не путать название озера и мысли плохие гнать прочь. Не …дское озеро, а Лядское. Так что, это, попрошу не выражаться.

И да. Все эти резиденции надо наполнить. Как чем? Всем! Коврами и хрусталем. Унитазами позолоченными и магнитофонами. Куртками кожаными и майбахами. Чем душа пожелает, тем и наполнить надо. Перед глазами мировой общественности нам негоже выглядеть нищебродами. Гулять, так гулять!

А мы? А че мы? Мы будем смотреть передачи на ТВ, где призывы помощи больным детям, и скидываться им. Последнее отдадим, но резиденции пусть растут как грибы! Мы своим деткам в школы и садики будем краску и прочие смазки покупать, но в обиду резиденции не дадим. И пусть с медициной проблемы, с образованием — это не беда. Главное — больше красивых резиденций. И да, с глаз их долой, чтобы не мозолили око мимо проходящим. В местах невидимых спрятать.

И не спрашивайте, сколько у него резиденций, какова их цена и обслуживание. Вам это надо? Добрее надо быть. Добрее.

Зато, мы лидеры. По резиденциям на «руководителя». Во всем мире лидеры. Есть о чем говорить и обсуждать. Ибо, страна - для жизни.

Хотя? Погодите. Вспомнил. У его друга, хоть и бывшего, иракского Саддама Хуссейна была 81 резиденция. И да, он каждый день менял резиденцию для ночлежки. На всякий случай. А на входе во все эти хоромы у иракского тирана лежал всегда коврик с изображением тогдашнего президента США Дж.Буша, о который деспот демонстративно вытирал ноги. Ну и че? Ах, в итоге иракского тирана нашли в колодце, где он прятался. К чему это я? Отвлекся совсем от темы резиденций у нашего.

Больше! Выше! Чаще! Богаче! И не надо считать, во сколько обходится стране содержание сего счастья с прислугой, поварами, охраной и, конечно, как же без этого, персональными «врачами скорой помощи»? Сущие копейки. И нечего тут бубнеть. По делам. Нам по делам. Если строит — значит позволяем, разрешаем. Абы не было…

Не стоит отвлекаться по пустякам. О родине надо думать - о родине!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»