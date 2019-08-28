В Киеве задержали главу Минздрава времен Януковича

В Киеве задержали главу Минздрава времен Януковича14
- 28.08.2019, 7:55
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Она прилетела из Минска.
В Киеве в аэропорту задержали министра здравоохранения времен президентства Виктора Януковича — Раису Богатыреву. Об этом заявил представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, сообщает «Громадське».
Задержание произошло в аэропорту Жуляны. Ее задержали пограничники и передали правоохранителям.
По данным издания, правоохранители не назвали причину задержания Богатыревой.
Стоит отметить, что Раиса Богатырева скрывалась от следствия почти 5 лет. Ее подозревают в хищении государственных денег в особо крупных размерах при предоставлении разрешений на закупку лекарств.
По данным Интерфакс-Украина, Богатырева прилетела из Минска.
ГПУ подозревает бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву в незаконном завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. 25 ноября 2016 года суд повторно разрешил ГПУ начать заочное расследование в отношении Богатыревой.