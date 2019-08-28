«Говорили — идите работать на завод, тунеядцы!»7
- 28.08.2019, 8:24
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Белорусские уличные музыканты — о милиции, деньгах и публике.
За последние несколько лет Минск стал куда дружелюбнее к уличным музыкантам: им дают официальные разрешения, согласовывают площадки.
Журналисты tut.by пригласили в студию ребят, которые играют на улице и в переходах, и узнали у них, как относятся прохожие к их творчеству, сколько денег удается зарабатывать (вы удивитесь), что нужно сделать, чтобы тебе угрожали пистолетом (почти ничего) и за сколько музыканты согласятся сыграть песню Тимы Белорусских.