«Говорили — идите работать на завод, тунеядцы!» 7 28.08.2019, 8:24

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Иллюстрационное фото

Белорусские уличные музыканты — о милиции, деньгах и публике.

За последние несколько лет Минск стал куда дружелюбнее к уличным музыкантам: им дают официальные разрешения, согласовывают площадки.

Журналисты tut.by пригласили в студию ребят, которые играют на улице и в переходах, и узнали у них, как относятся прохожие к их творчеству, сколько денег удается зарабатывать (вы удивитесь), что нужно сделать, чтобы тебе угрожали пистолетом (почти ничего) и за сколько музыканты согласятся сыграть песню Тимы Белорусских.