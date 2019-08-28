Новое ЧП в белорусской армии: двое военнослужащих получили ожоги

Новое ЧП в белорусской армии: двое военнослужащих получили ожоги1
- 28.08.2019, 7:59
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В Бешенковичах загорелся двигатель катера.
27 августа в Бешенковичах (Витебская область) при маневре буксира загорелся двигатель катера — ожоги получили двое военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.
«На объекте выполнения учебно-практических задач транспортных войск в населенном пункте Бешенковичи при маневре буксира произошло возгорание двигателя катера, в результате чего получили ожоги различной степени тяжести двое военнослужащих», — сказано в сообщении.
Военнослужащим оказали медицинскую помощь, угрозы для них нет, уточнили в ведомстве. Причины возгорания расследуются.