Кто скупает билеты в «рай»? 8 Владимир Халип

28.08.2019, 8:37

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Даже власть уже не терпит эту власть.

Как такое может быть? Да очень просто: обрыдла беспросветность. Хочется перемен. Но лучше бы таких, чтобы по сути ничто не менялось. А жизнь с каждым днем становилась все краше. Вполне возможно, что так и будет. Надо только набраться терпения. Скептики и беспросветные циники утверждают, что так бывает только в раю. А это значит, что тема райской жизни уже всерьез волнует электорат.

Первым такое настроение на постсоветском пространстве почувствовал Путин. И заявил об этом открыто. Если начнется ядерная война, его сторонники первыми попадут в рай. Без всяких очередей и прочих заморочек. Сомневающиеся вынуждены были промолчать – говорил главнокомандующий. Со знанием дела.

Правитель здешний, его партнер и союзник, слегка смущенный новым кремлевским курсом, взял долгую паузу. Ввязываться в какие-то споры по многим причинам было бессмысленно. Но и двигаться в направлении, указанном старшим братом, не хотелось. С какой стати? Только обжились. На приусадебном участке созрел неслыханный урожай. А тут, пожалуйста, надо все бросить. И собираться в поход – позвали эвон куда!..

Поразмыслив, он все-таки нашел выход. Если стратегический партнер со всеми своими соратниками и домочадцами так рвется в небеса, то он, младший брат и почти друг, вполне может со всем своим электоратом остаться на земле. А чтобы не выходить из договора о союзном государстве и не срывать его грядущий юбилей, можно начать поход в рай уже сейчас. Но своим особым путем. Скромно. Без высоких порывов. Оставаясь тут, на грешной земле. И вообще, зря кремлевский коллега все это затеял.

Кстати, а что такое тот рай, в который союзник намерен проследовать с салютом и обильной массовкой? Разночтений по этому поводу вроде бы не возникало. Сидят себе на лавочках какие-то праведники. Созерцают ошеломленно невиданной красоты местные кущи. И вроде бы по неизвестным причинам им иногда начинают раздавать какой-то нектар. А что это такое, и сколько в нем градусов, никому не известно. Можно ли такую зыбкую перспективу объявить главной целью и увлечь народные массы?

Не зря же мудрая партия взамен предложила им коммунизм. Все то же, только в доступной упаковке. Что к чему – понятно было даже тем, кто отирался у сельмага в поисках смысла жизни. Прежде всего – никакого нектара. Можно просто зайти за прилавок и без всякой опаски рассовать по карманам бухло. И даже вдобавок чего-то съестного еще прихватить. Оплаты никто не потребует. Райская могла быть жизнь. Но вот по срокам напутали что-то. Не уложились в двадцать обещанных лет.

Так не вернуться ли заново в тот потерянный рай? Не соединить ли в одном флаконе две грандиозные идеи? Тем более, что приближается неумолимо зловещий путинский декабрь, да еще и выборы неизбежны. А что по такому случаю предложить электорату, если денег нет? Даже на подкуп, на простейшие обещания.

И тогда взволнованным телезрителям было позволено стать свидетелями делового разговора правителя и премьера. Выдержав короткую паузу, глава вертикали полюбопытствовал, а как обстоят дела с экономикой? Картина в ответ была явлена настолько оптимистичная, что продолжать расспросы не было смысла. Но правитель настаивал: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу – образование, в здравоохранении – нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?»

Вот она, реальная забота о гражданах этой процветающей страны. Вспомнили и решили слегка раскошелиться в пользу малоимущих. Но почему случилось это все только на двадцать шестом году мудрого единовластия? А в прежние десятилетия тут не было тех же нянечек и прочих представителей «низшего звена»? Суть не в том. Не было денег. Расходы слишком велики. Приходилось занимать по всему миру, чтобы заткнуть зияющие дыры государственной важности.

Только в этом году по обязательствам госдолга придется выплатить 3,2 миллиарда долларов. Чтобы свести концы с концами, придется снова с протянутой рукой тащиться в Кремль. А по дороге туда уже давно расставлены хитроумные ловушки для жадных и наивных. Непременно придется что-то сдавать. Уже в ближайшие месяцы. А тут еще эти выборы нависли неумолимо. И вдобавок ко всему двадцать шестой год единоличной власти совпал внезапно с шестьдесят пятым годом рождения. Так что же предъявить электорату в качестве итога его многолетних усилий и стараний?

Углубленную интеграцию, переходящую в аншлюс? ЦАЛ ДИР БИЕ и шестнадцать роскошных резиденций? Уровень жизни тех же нянечек и многих прочих граждан, которым никак не удается преодолеть барьер в 200-300 рублей?

Вполне возможно, что в реальности ситуация еще хуже. И правитель об этом догадывается, вопреки стараниям придворных убедить его в обратном. Не зря же он вдруг устремился на поиск позитива. И что удивительно – нашел! Тот самый светлый образ будущего, о котором многие поколения твердили с незапамятных времен. А продвинутые мыслители даже представляли его неуловимым призраком, блуждающим бесприютно по Европе.

Итальянский писатель Дино Буццати утверждал, что вход в преисподнюю находится в Милане, поскольку строители метро случайно туда проковыряли дырку. Альтернатива тому гнетущему пространству – рай. В этом августе он обнаружен был внезапно в нашей удивительной стране. Сразу в двух местах. И открыл его, естественно, правитель. В Ивье и Старых Дорогах. Нет, рай не существовал тут вечно. И создал его, естественно, правитель. О чем он и поведал изумленному электорату.

«Я второй раз за несколько недель попадаю в рай: первый раз в Старых Дорогах – самый лесной наш район. Я давно-давно там был. Приехал, думаю: как оно? Слушайте, на курорте люди живут: кругом лесной массив, люди довольны».

Вожди громадной страны, по которой тоскуют их нынешние подражатели, об этом свойстве лесных массивов знали не понаслышке. И своих подданных отправляли туда эшелонами. Опасаясь завистников, этот процесс засекретили. И архаичное слово «рай» заменили громыхающей аббревиатурой ГУЛАГ.

Время идет, но в окрестностях рая все остается неизменным. Правитель утверждает, что всякие зарубежные недруги нам снова завидуют. И тайком скупают билеты, чтобы увидеть подлинный рай.

Владимир Халип, специально для Charter97.org