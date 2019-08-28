Взрыв «Буревестника»: Путин оказалась в сложном положении 3 28.08.2019, 8:35

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ЦЕХ СБОРКИ РАКЕТЫ «БУРЕВЕСТНИК»

Отрезвляющий ответ на вопросы о ядерном взрыве в России.

Жертвы, выброс радиации, масса вопросов. В ходе испытаний новой российской ракеты на Северном Ледовитом океане, по всей видимости, случилось очень серьезное ЧП. Может быть, Кремль испытывал некий новый ядерный двигатель? Журналисты немецкого издания Spektrum попытались разобраться (перевод — inosmi.ru).

По имеющейся на данный момент информации, по меньшей мере пять человек погибли, а в воздух была выброшена повышенная доза радиации. Это подтвердили российские власти. В остальном, однако, Кремль хранит молчание по поводу событий 8 августа 2019 года на военном полигоне в российском сегменте Арктики.

Чуть позже девяти часов утра по местному времени измерительные приборы Организации по наблюдению за соблюдением запрета ядерных испытаний зафиксировали в этом регионе предательские колебания. С этого момента российские власти очень неохотно и буквально по крупицам публикуют данные (зачастую противоречивые), касающиеся происшествия, что, однако, вызывает лишь еще больше догадок и слухов.

При испытаниях нового двигателя (такова официальная версия) оказалась повреждена безопасная ядерная батарея? Или Россия испытывала свое новейшее наступательное оружие — ядерную крылатую ракету с ядерным двигателем? И вообще, возможно ли чисто технически создать такое чудо-оружие?

Ядерная гонка вооружений

Отрезвляющий ответ: возможно многое, особенно во времена новой ядерной гонки вооружений между супердержавами. И власть имущие с обеих сторон с удовольствием спекулируют такими возможностями. Не в последнюю очередь этим занимается Дональд Трамп: через несколько дней после аварии президент США написал в Твиттере, что у русских взорвалась ракета Skyfall (российское название «Буревестник» — прим. перев.). При этом, однако, как часто бывает у Трампа, непонятно, опирался ли он, утверждая это, на информацию спецслужб, посмотрел новости канала Fox News или просто ухватился за какие-то слухи.

Ясно одно: ракета «Буревестник» существует и является исключительно инструментом сдерживания. Президент Владимир Путин под бурные аплодисменты представил ракету под кодовым названием 9М730 «Буревестник» (она же SSC-X-9 Skyfall) в своей ежегодной речи в 2018 году.

По его утверждению, «Буревестник» — новейшая крылатая ракета, способная нести ядерные боеголовки и имеющая благодаря ядерному двигателю практически неограниченную дальность полета. В подтверждение его слов зрителям была продемонстрирована компьютерная графика, на которой ракета после запуска из акватории Северного Ледовитого океана летела, огибая противоракетные системы противника, делала большую дугу над мысом Горн и в итоге приземлялась где-то между Гавайями и западным побережьем США.

Это поистине новое оружие. Нынешние крылатые ракеты в принципе являют собой не что иное, как ядерные боеголовки с реактивными двигателями. Их радиус действия ограничен в первую очередь массой топлива на борту. К примеру, у американского «Томагавка», главной ракеты, применяемой Пентагоном для первого удара, радиус действия составляет всего 2500 километров. С ядерным же двигателем (благодаря чрезвычайно высокой плотности энергии) ракета способна преодолеть несколько десятков тысяч километров. Она может лететь в плотных слоях атмосферы недалеко от поверхности Земли хоть целый день, оставаясь невидимой для вражеских радаров.

Крылатая ракета с ядерным реактором

Подобные идеи возникали и раньше. И американцы, и СССР в 1950-х годах проводили эксперименты с ядерными реактивными двигателями, однако они не увенчались успехом. В США даже намеревались создать крылатую ракету с ядерным двигателем под кодовым названием Pluto. Там, где у обычного двигателя расположена камера сгорания для керосина, американские инженеры смонтировали небольшой ядерный реактор. В полете воздух должен был под высоким давлением подаваться в двигатель, как в обычном реактивном двигателе. При температуре, доходившей до 1400 градусов, он должен был напрямую проходить мимо горячего ядра реактора и выходить наружу через сопло, создавая при этом необходимую тягу.

Один лишь реактор имел длину порядка 1,6 метра, а 60 килограммов урана должны были зажигать ядерный огонь. Все это действительно работало, по крайней мере в тестовом режиме: в мае 1964 года двигатель размером с паровоз на протяжении почти пяти минут производил энергию мощностью без малого 500 мегаватт.

Тем не менее через несколько месяцев проект Pluto закрыли. Быстрый и горячий поток воздуха постоянно выбивал частицы из ТВЭЛов, из-за чего выделялся радиоактивный выхлоп. Кроме того, был велик риск аварии во время старта, а также в ходе испытаний на территории самих США. Не помогла даже попытка разработать реактор в виде закрытой системы, в которой воздух протекал бы мимо теплообменника, герметично блокирующего ТВЭЛы. Но это оказалось слишком сложно и слишком горячо.

Какая техника используется в ракетах «Буревестник» (если используется вообще), неизвестно. Впрочем, как русские, так и американцы сами распространяют слухи вокруг регулярных испытаний. Американский телеканал CNBC со ссылкой на спецслужбы утверждает, что таковых было уже более десяти. Впрочем, ракеты ни разу не летали дальше, чем на 35 километров.

Многое свидетельствует в пользу испытания «Буревестника»

Многое говорит о том, что и в этом инциденте речь может идти о неудавшемся испытании ракеты «Буревестник». Джефри Льюис, эксперт в области безопасности Миддлберийского института международных исследований в калифорнийском городе Монтерей, обнаружил на снимках спутников, что те же самые полигоны, которые до этого использовались на российском острове Новая Земля для старта ракеты «Буревестник», теперь переместились в Нёноксу на побережье Белого моря.

И российское судно атомного технологического обеспечения «Серебрянка», оборудованное для перевозки и захоронения ядерного топлива, присутствовало в ходе прежних испытаний ракеты «Буревестник» и было обнаружено в запретной зоне Нёноксы. Его опознали на основании сигнала транспондера.

Однако западные эксперты не едины во мнении относительно того, действительно ли Россия разработала ядерный двигатель. Ядерные реакторы в последнее время становятся все меньше, и, например, НАСА недавно провела успешные испытания сердечника реактора размером с рулон кухонных бумажных полотенец и мощностью 10 кВт. Но крайне высокая термическая нагрузка и давление воздуха в полете считаются серьезным препятствием.

Джон Пайк, основатель информационной службы GlobalSecurity.org, считает, что в случае «Буревестника» речь может идти о стратегическом отвлекающем маневре — «потемкинской деревне» в воздухе. Во времена холодной войны советское выдуманное оружие и дезинформация были частью повестки дня, пишет Пайк в своем анализе. Сейчас Москва, кажется, возвращается к старым трюкам.

Сам взрыв 8 августа 2019 года не был выдуман — как и радиоактивные выбросы. По информации российской метеослужбы Гидрометцентр, излучение в портовом городе Северодвинск, расположенном примерно в 30 км к востоку от полигона, недолгое время в 20 раз превышало норму.

Зафиксированные показатели составили до двух мЗв/ч — величина, еще не опасная для человека. Как это выглядело непосредственно в Нёноксе и в каком направлении дул ветер, неизвестно. Возмущенные врачи из столицы региона Архангельска сообщили независимой газете Moscow Times, что им без предварительного уведомления пришлось оказывать медицинскую помощь жертвам аварии. Команду медиков, занимавшуюся жертвами инцидентов, затем отправили в Москву на обследование. По крайней мере у одного врача был обнаружен цезий-137, изотоп, характерный для ядерного распада. Это указывает на ядерную аварию.

Официальная версия иная. Ракета «Буревестник» не была задействована в инциденте, заверяет международный канал Кремля. Испытывали новый жидкостный ракетный двигатель с использованием «ядерного источника питания».

Такие радиоизотопные источники энергии известны давно. Россия применяет их в том числе и в космических миссиях, а также в удаленных световых маяках и на измерительных станциях в приполярных регионах. Они вырабатывают электричество из тепла, возникающего при распаде радиоактивного элемента. Ядерного распада не происходит. Такие источники питания популярны прежде всего из-за того, что на протяжении длительного времени могут надежно давать относительно небольшую мощность.

Вот только возникает вопрос — почему они должны использоваться в ракетном двигателе, где необходимо получить большую мощность за короткое время? Ведь есть и традиционные альтернативы. И почему пять ученых-испытателей из легендарного Института экспериментальной физики в Сарове, колыбели советской ядерной техники, погибли при якобы простом испытании двигателя?

Москва оказалась в сложном положении. Путин представил шесть предполагаемых образцов сверхоружия, включая и «Буревестник». Они должны служить прежде всего тактике сдерживания. Соответствующее впечатление — что это оружие разрабатывается и проходит испытания — должно поддерживаться при любых обстоятельствах. Слабость или даже ошибки при этом признавать не хотят.

Но и правительство Трампа, которое выходит из соглашений о разоружении и планирует расширять собственный ядерный арсенал, нуждается в таких угрозах, как «Буревестник», — в качестве примера, оправдания собственных действий и не в последнюю очередь для того, чтобы потешить собственное эго. «У нас есть схожие, однако более совершенные технологии», — написал Трамп в Твиттере по поводу «Буревестника». Но эксперты в области безопасности об этом пока ничего не слышали.

Может, этим все ограничится? Не худший вариант. Насколько смертельными могут быть такие игры в оружие, только что узнали пять испытателей.