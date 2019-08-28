Найдены живые существа, которые замедляют глобальное потепление 1 28.08.2019, 8:59

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Они выделяют молекулы, которые стимулируют рост облаков.

Ученые заявили о том, что бактерии, которые населяют морские осадочные отложения, способны выделять молекулы, стимулирующие рост облаков и охлаждение климата. Исследователи утверждают, что влияние "полезной" молекулы на климат оказалось недооценено, сообщает zn.ua.

Запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона. Эти молекулы образуются при разложении диметилсульфонопропионата (ДМСФ), с помощью которого морские организмы регулируют осмотическое давление внутри своих клеток. Слабый запах ДМС сопровождает скопления планктона, привлекая к нему животных.

На воздухе ДМС быстро окисляется в содержащие серу молекулы, а те легко переходят в аэрозоль благодаря волнам и ветру. Их мелкие частички служат центрами конденсации, усиливая образования облаков и способствуя понижению температуры.

Считается, что производителями ДМСФ и ДМС выступают лишь планктонные водоросли, выдающие около 6,6 миллиарда тонн в год. Вместе с тем, в ходе нового исследования ученые выяснили, что источником ДМС могут быть и бактерии, которые живут в прибрежных и придонных осадочных породах. Проанализировав собранные образцы, исследователи выяснили, что содержание ДМСФ в них оказалось в тысячу раз выше, чем в морской воде.

Ученые считают, что один грамм подобной "грязи" может содержать сотни миллионов бактерий, которые производят ДМС. Это означает, что существующие подсчеты глобального оборота ДМСФ и ДМС сильно — возможно, на порядки — занижены, а с ними занижено и влияние, которое оказывают они на климат.