Истребители НАТО перехватили девять военных самолетов РФ в небе над Балтикой 4 28.08.2019, 9:27

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Су-30

Некоторые из них летели с отключенной радиосвязью.

В течение минувшей недели истребители НАТО трижды поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.

Как сообщили в Минобороны Литвы, 19 августа военным НАТО пришлось сопровождать два Су-30, которые летели из Калининградской области на другую часть территорию РФ, передает nv.ua.

20 августа истребители НАТО сопровождали в небе над Балтикой Су-34 и Т-134. Су-34 летел без плана полета, не поддерживал радиосвязь с региональным центром полета.

21 августа истребитель НАТО поднимался в воздух для сопровождения двух российских военных самолетов Су-27, двух Су-30 и одного Ил-76, которые летели разными маршрутами. Самолеты Су-27 и Су-30 также не поддерживали радиосвязь с региональным центром полета.