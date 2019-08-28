Правозащитник включился в борьбу за Михаила Жемчужного 1 28.08.2019, 9:31

МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

Леонид Светик добивается гуманных условий для политзаключенного.

Витебский правозащитник Леонид Светик получил отказ от администрации исправительной колонии №9 в Горках на свою просьбу о кратковременном свидании с политзаключенным Михаилом Жемчужным. Свидание не дают, так как Жемчужный "не имеет никаких исключительных обстоятельств для его получения", сообщает Витебская Весна.

Свое желание встретиться с политзаключенным Леонид Светик аргументировал тем, что находится с Жемчужным в дружеских и профессиональных отношениях, уже более трех лет ведет с ним постоянную переписку. Кроме того, отметил, что возможность кратковременного свидания с теми, кто отбывает наказание в исправительной колонии, предусмотрена законодательством (ч.3 арт.83 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь).

Однако на просьбу о свидании администрация горецкой колонии ответила отрицательно. Начальник ИК-9 Петракович объясняет в письме, что Жемчужный "...отбывает меру дисциплинарного взыскания в виде перевода в помещение камерного типа и не имеет никаких исключительных обстоятельств для свидания".

Правозащитник написал жалобу в ДИН

С таким решением правозащитник Леонид Светик не согласен. Он считает, что при решении вопроса о разрешении на кратковременное свидание, необходимо прежде всего руководствоваться принципами гуманности и недискриминации.

Михаил Жемчужный — пенсионер, он не имеет близких людей, с которыми мог бы периодически встречаться. Тем более, что в последнее время он более 400 суток провел в ШИЗО и ПКТ — то есть в условиях жесткой изоляции, и практически разорвал социальные связи с друзьями, родственниками и с правозащитным сообществом страны. Это серьезный аргумент для разрешения на первое короткое свидание за более чем 4 года пребывания Михаила Жемчужного в местах отбывания наказания.

"Для защиты прав и законных интересов политзаключенного Жемчужного я обратился с жалобой в управление Департамента исполнения наказаний по Могилевской области. В жалобе прошу отменить решение начальника ИК-9 Петраковича и позволить мне кратковременное свидание с заключенным Жемчужном в любой предусмотренный законом период времени", — сообщил "Витебской Весне" Леонид Светик.

Психологическое давление Жемчужного продолжается

Леонид Светик рассказал, что политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает находиться в изоляции. "Причем изоляция эта имеет тенденции к ужесточению", — сообщил правозащитник.

В последнем письме политзаключенный сообщил, что начиная от 26 июля отправил правозащитнику четыре письма, два из которых были уничтожены администрацией колонии "за ущерб охраняемым законом правам госорганов, общественных объединений и отдельных граждан".

Жемчужный просит предупредить всех своих адресатов, что письма, в которых пишет о здоровье и условия содержания, не будет пропускать служба перлюстрации колонии. Помимо витебского правозащитника, не получили письма от политзаключенного Николай Дедок и Ольга Николайчик.

Михаил Жемчужный собирается обжаловать дискриминационные действия руководства колонии "как вид психологического истязания и разрыва социальных связей".