Стало известно, когда Telegram запустит собственную криптовалюту 28.08.2019, 9:34

Электронные кошельки для нее должны охватить 200-300 миллионам человек по всему миру.

Мессенджер Telegram, разработанный командой Павла Дурова, намерен выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram в течение двух ближайших месяцев

Мессенджер Telegram намерен выпустить в обращение первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух ближайших месяцев. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на трех инвесторов проекта, передает zn.ua.

Также Telegram намерен запустить систему электронных кошельков, которая позволит обмениваться новой валютой 200-300 миллионам пользователей приложения по всему миру.

В конце 2017 года стало известно, что Telegram разрабатывает блокчейн-платформу TON, где будет использоваться криптовалюта Gram. На создание платформы команда Павла Дурова привлекла у инвесторов 1,7 миллиарда долларов. Сроки запуска платформы неоднократно переносились. Сейчас, пишет NYT, в соглашениях прописано, что Telegram обязуется запустить новую валюту до 31 октября 2019 года либо вернуть деньги инвесторам. Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту даже раньше этого срока, отмечает издание.

Представитель Telegram не ответил на запросы NYT о комментариях.