Симптомы налицо 1 28.08.2019, 9:44

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19 резиденций - это претензия на мировой рекорд.

Сегодня поговорим о здоровье. Кажется, самое время. Точнее, о некоторых психических отклонениях, пишет телеграм-канал «Баста».

Патологическое накопительство или синдром Плюшкина - вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании и хранении неиспользуемых вещей, предметов, недвижимости в настолько больших количествах, что они препятствуют нормальной жизнедеятельности как пациента, так и окружающих.

Клептомания — болезненное влечение к совершению краж. Присвоение чужого имущества из-за нарушения контроля над побуждениями.

Ценность вещей, которые собирают либо воруют пациенты, как правило, врачами в расчет не берется. У кого-то возможности маленькие - это может быть пачка чипсов из магазина, например. У кого-то побольше - тогда речь уже идет о машинах и дворцах. Для постановки диагноза это несущественно.

Каким из перечисленных заболеваний страдает диктатор Лукашенко - разбираться психиатрам. Симптомы налицо. 19 резиденций - это претензия на мировой рекорд.

Оба заболевания, по мнению экспертов, относятся к обсессивно-компульсивным расстройствам. Людей, которые ими страдают, лечат и, бывает, успешно.

Но имеются и скептики, утверждающие, что подобные заболевания — лишь оправдание воровства перед лицом закона. Поэтому наилучший способ избавления от них - стационарный, в тюремной больнице.

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