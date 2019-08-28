США поставят Японии 73 ракеты-перехватчика 28.08.2019, 9:52

Это необходим для поддержания баланса в регионе.

Госдепартамент США уведомил конгресс о готовящейся сделке с Японией на $3,3 млрд. Речь идет о продаже Токио 73 ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA для системы ПРО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA, входит в Минобороны США) (перевод — РБК).

Помимо самих ракет-перехватчиков сделка подразумевает поставку пусковых установок к ним Mk 29 и другого вспомогательного оборудования.

«Предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность основного союзника, который является силой политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении DSCA.

В нем также отмечается, что для национальных интересов Соединенных Штатов «крайне важно помогать Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны». В США рассчитывают, что сделка поможет повысить потенциал противоракетной обороны Японии для защиты как своей территории, так и размещенных там американских военнослужащих.

«Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе», — уверяет DSCA.