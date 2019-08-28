закрыть
28 августа 2019, среда, 10:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Джон Болтон как защитник белорусской независимости

1
  • Валерий Карбалевич
  • 28.08.2019, 9:59
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Визит советника президента США в Минск может стать историческим.

Информация о том, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск, прозвучала почти сенсационно. Ведь в Беларуси нет даже американского посла.

Хотя в последний год коммуникации между Минском и Вашингтоном становятся все более интенсивными. В конце октября 2018 года Беларусь посетил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл. В марте и июле 2019 года в Минске был заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Совсем недавно, 13-14 августа, Беларусь посетила делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Куигли.

16-18 июля 2019 г. состоялся визит в Вашингтон заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко.

Что касается визита советник президента США в национальной безопасности Джона Болтона, то следует заметить, что он посетит Минск по дороге из Киева. То есть белорусский кейс - это приправа к основному блюду.

Геополитика снова возвращает Беларусь в русло американской политики. Все эксперты приходят к выводу, что нынешний визит Болтона связан со стремлением России заставить Минск к «углублению интеграции». Это особо и не скрывается. Например, во время недавнего визита сюда делегации Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Куигли посольство Соединенных Штатов в Минске сообщало, что его цели - «подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси».

В июле 2019 года во время посещения Минска заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом я имел возможность лично коротко поговорить с ним. Его интересовало одно: белорусско-российские отношения, масштаб угрозы суверенитету Беларуси со стороны Москвы. Неприкрытое давление России на Беларусь логично вызывает обеспокоенность Вашингтона.

Кстати, Лукашенко не встретился ни с Джорджем Кентом, ни с конгрессменом Майком Куигли. Хотя раньше он принимал американских политиков подобного ранга. Думаю, правитель отказался от встречи с той же причине, по которой он уже два года отвергает все приглашения посетить государства Евросоюза. Ибо не хочет раздражать Москву в момент очень острых белорусско-российских переговоров.

Еще один момент. США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и недавно испытали новую ракету, дальность полета которой выходит за пределы того соглашения. Путин заявил, что если такие ракеты появятся в Европе, то Россия даст соответствующий ответ. Не исключено, что рассматривается вариант разместить аналогичные российские ракеты на белорусской территории. Возможно, Болтон хотел бы прозондировать этот вопрос во время переговоров в Минске.

Что касается обсуждения судьбы Минских соглашений относительно Украины и роли Беларуси в урегулировании украинского кризиса - не думаю, что это сильно интересует Болтона. Новый саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) пройдет, согласно заявлению Ангелы Меркель, в Париже в следующем месяце. Вероятно, Минские соглашения скоро будут заменены либо сильно дополнены Парижскими соглашениями.

Но в любом случае визит Джона Болтона в Минск может стать историческим. Прежде всего, как предупреждение, что США не потерпят нового передела региона Восточная Европа.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»


популярное за неделю

Мнение

Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова
Все по Экклезиасту
Все по Экклезиасту Дмитрий Растаев
Где хлеб, там и песня
Где хлеб, там и песня Константин Скуратович