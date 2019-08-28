Джон Болтон как защитник белорусской независимости 1 Валерий Карбалевич

28.08.2019, 9:59

ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

Визит советника президента США в Минск может стать историческим.

Информация о том, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Минск, прозвучала почти сенсационно. Ведь в Беларуси нет даже американского посла.

Хотя в последний год коммуникации между Минском и Вашингтоном становятся все более интенсивными. В конце октября 2018 года Беларусь посетил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл. В марте и июле 2019 года в Минске был заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент. Совсем недавно, 13-14 августа, Беларусь посетила делегация Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Куигли.

16-18 июля 2019 г. состоялся визит в Вашингтон заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко.

Что касается визита советник президента США в национальной безопасности Джона Болтона, то следует заметить, что он посетит Минск по дороге из Киева. То есть белорусский кейс - это приправа к основному блюду.

Геополитика снова возвращает Беларусь в русло американской политики. Все эксперты приходят к выводу, что нынешний визит Болтона связан со стремлением России заставить Минск к «углублению интеграции». Это особо и не скрывается. Например, во время недавнего визита сюда делегации Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Куигли посольство Соединенных Штатов в Минске сообщало, что его цели - «подчеркнуть приверженность США поддержке суверенитета и независимости Беларуси».

В июле 2019 года во время посещения Минска заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом я имел возможность лично коротко поговорить с ним. Его интересовало одно: белорусско-российские отношения, масштаб угрозы суверенитету Беларуси со стороны Москвы. Неприкрытое давление России на Беларусь логично вызывает обеспокоенность Вашингтона.

Кстати, Лукашенко не встретился ни с Джорджем Кентом, ни с конгрессменом Майком Куигли. Хотя раньше он принимал американских политиков подобного ранга. Думаю, правитель отказался от встречи с той же причине, по которой он уже два года отвергает все приглашения посетить государства Евросоюза. Ибо не хочет раздражать Москву в момент очень острых белорусско-российских переговоров.

Еще один момент. США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и недавно испытали новую ракету, дальность полета которой выходит за пределы того соглашения. Путин заявил, что если такие ракеты появятся в Европе, то Россия даст соответствующий ответ. Не исключено, что рассматривается вариант разместить аналогичные российские ракеты на белорусской территории. Возможно, Болтон хотел бы прозондировать этот вопрос во время переговоров в Минске.

Что касается обсуждения судьбы Минских соглашений относительно Украины и роли Беларуси в урегулировании украинского кризиса - не думаю, что это сильно интересует Болтона. Новый саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) пройдет, согласно заявлению Ангелы Меркель, в Париже в следующем месяце. Вероятно, Минские соглашения скоро будут заменены либо сильно дополнены Парижскими соглашениями.

Но в любом случае визит Джона Болтона в Минск может стать историческим. Прежде всего, как предупреждение, что США не потерпят нового передела региона Восточная Европа.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»