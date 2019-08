Белоруска из списка Forbes: Порой просто нужен пример перед глазами 28.08.2019, 10:11

Любовь Пашковская

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Любовь Пашковская рассказала, как создала успешный бизнес на приложениях для здорового образа жизни.

Любовь Пашковская — СЕО и одна из основателей Verv, компании, специализирующейся на приложениях для фитнеса и здорового образа жизни. В конце прошлого года она вошла в список журнала Forbes «Топ-50 женщин — технологических предпринимателей из Европы». Портал tut.by побеседовал с ней о том, как приложения в телефоне могут заменить личного тренера и стоит ли составлять отдельные списки предпринимателей только для женщин.

В 2013 году Любовь Пашковская, Наталья Бахарь и Игорь Юдин основали компанию Red Rock Apps, будущую Verv (от староанглийского слова Verve, то есть «энергия»).

У каждого уже был опыт в создании мобильных приложений. До этого они работали в компании Viaden Mobile, где Любовь начинала как продукт-менеджер, Наталья руководила мобильным подразделением, а Игорь — компанией мобильных разработчиков. Таким образом, их компетенции покрывали 99% потребностей начинающей компании.

Сегодня в компании Verv зоны ответственности кофаундеров также поделены: Любовь продолжает заниматься продуктом и является СЕО, Наталья занимает пост директора по маркетингу, а Игорь является «техническим вдохновителем».

Шесть лет назад они не знали, взлетит ли их бизнес, и поначалу работали из дома, без помощи других сотрудников. Сегодня же офис компании расположен в центре Минска, а штат составляет около сотни человек. Сообщается, что годовой оборот проекта в прошлом году составил 30 миллионов долларов.

На счету Verv пять успешных приложений для здорового образа жизни: «Бег для похудения», «Ходьба для похудения», «Фитнес для похудения», а также «Медитация и звуки» и «Сон и звуки». Сейчас команда работает над шестым приложением, которое сотрудники называют «Netflix для фитнеса». Как сообщал Forbes, по количеству загрузок приложений Verv обогнал даже Fitbit и Nike. За все время существования компании ее продукты скачали более 75 миллионов раз.

«Приложение прямо со старта обогнало всех беговых конкурентов»

— Мы начали достаточно осторожно, — рассказывает Любовь Пашковская. — Шесть с половиной лет назад у нас появилось понимание, что очень много людей в мире бегают, чтобы похудеть. Поэтому одним из наших первых продуктов стал именно «Бег для похудения». Кажется, будто это нишевый продукт, но аудитория у проекта огромная. На тот момент решения, которые были представлены на рынке, являлись, скорее, фитнес-трекерами. Предполагалось, что использующий их человек достаточно продвинут и знает, сколько нужно бегать, умеет контролировать свой пульс и состояние своего здоровья.

Мы же ориентировались в большей степени на новичков. При помощи эксперта по бегу разработали простые планы тренировок, расписание занятий, добавили множество советов для начинающих, музыку, тренеров и тому подобное. Продукт получился простым, но помогал решать конкретную проблему.

Люди очень хорошо восприняли эту идею, и приложение прямо со старта обогнало всех беговых конкурентов.

— Например, беговое приложение Nike и Fitbit?

— По сути, тот же Fitbit — это просто один из трекеров, как и Apple Watch, девайс, помогающий получить какие-то данные о твоем здоровье и активности. Здорово, что гаджеты становятся все более и более точными, но эти данные еще нужно обрабатывать. Как правило, у людей не так много времени, чтобы серфить в интернете и изучать огромное количество информации. И здесь мы являемся как раз тем звеном, что помогает ответить человеку на его вопросы.

Думаю, мы были одними из первых, кто нащупал правильный подход к пользователю. Не просто стремились создать продукт со множеством функций, а хотели решать конкретные проблемы людей. Потом уже рынок начал перестраиваться, и мне приятно думать, что мы были в некотором смысле тренд-сеттерами — теми, кто одним из первых стал продавать пользователям готовые решения, а не какие-то функции в телефоне, с которыми не всегда понятно, что делать.

Сегодня в телефоне ты можешь получить услугу не хуже, а то и лучше занятий с персональным тренером. Все же тренер, которого мы видим пару раз в неделю, в отличие от приложения, не может знать всех тонкостей нашего физического состояния и распорядка дня, режима питания.

«Когда люди покупают подписку, они как будто дают себе обещание»

После того как компания выпустила «Бег для похудения», было решено расширить линейку.

— Не все люди любят бег, к тому же у некоторых есть противопоказания по здоровью. Впоследствии мы выпустили «Фитнес для похудения» и приложение для ходьбы, после чего поняли, что можем также добавлять новый контент в рамках существующих приложений. Так появились, к примеру, планы для тех, кто хочет не худеть, а набирать массу либо просто улучшить свое здоровье, — поясняет Любовь. — Разговаривая с экспертами из этой области, мы пришли к пониманию, что наши продукты должны покрывать четыре главных аспекта. Это активность, здоровый сон, сбалансированное питание и ментальное здоровье. Так и появились наши два последних продукта — «Медитация и звуки» и «Сон».

Хотя компания не планировала изначально ориентироваться только на мужчин или женщин, сегодня порядка 70% активных пользователей продуктов Verv — женщины. Любовь шутит, что на это мог повлиять гендерный состав сооснователей: две девушки и только один мужчина.

— Сейчас мы стремимся к тому, чтобы наш продукт мог быть использован разными людьми. Здесь больше важен не пол, а, скорее, какие у тебя цели, каким спортом ты занимаешься и на каком уровне физической подготовки находишься.

Что приносит компании деньги? Шесть с половиной лет назад Verv работала по платной модели. Затем перешла к рекламной, когда можно было попробовать продукт бесплатно и докупать дополнительный контент либо же иметь к нему доступ в обмен на просмотр рекламы. И сегодня работает по подписке.

— Мы все понимаем, что за доступ к контенту, который постоянно обновляется, совершенно нормально платить. У этой модели есть еще любопытный эффект: когда люди покупают подписку, тем самым они как будто дают себе обещание, что будут уделять тренировкам силы и время. И тренируются лучше, — улыбается Любовь.

Шестой проект — «Netflix для фитнеса»

Как мы уже упоминали, у Verv сейчас пять продуктов, но «любимчиков» среди них нет.

— Так как приложения, связанные с активностями, были выпущены раньше, с точки зрения продуктовых метрик они выглядят лучше, чем наши «молодые продукты». Но это не значит, что медитация или сон — бесперспективные проекты. Наоборот, сейчас это наиболее быстрорастущая область. Все больше людей сталкиваются с проблемами с ментальным здоровьем и хотят позаботиться о себе, — поясняет CEO. — Если смотреть в перспективу, то всегда более популярны продукты, которые эффективны и помогают людям достигать своих целей. Однако качественный продукт не разрабатывается за несколько месяцев: как правило требуется много времени, чтобы протестировать различные функции, дизайн и контент и понять, что больше всего нравится пользователям.

Сейчас в софт-лонче компании находится шестой продукт — его назвали так же, как и бренд: «Verv: здоровье тела и разума».

— Внутри компании мы называем его «Netflix для фитнеса». Сейчас работаем над приложением, в котором будет максимально много качественного контента, связанного со здоровым образом жизни. Это может быть и фитнес, и ходьба, и йога, и зумба, и медитация, и правильное питание, и звуки, и образовательные статьи, — говорит девушка.

— Другая составляющая успеха подобного продукта — это персонализация. Среди тысяч и тысяч единиц контента мы выдаем каждому пользователю наиболее релевантные решения в зависимости от того, что нужно именно ему в конкретный момент. Для кого-то это тренировки на выносливость, для кого-то — почитать перед сном о том, как можно снижать уровень холестерина в крови, или послушать успокаивающую мелодию, чтобы быстрее заснуть.

Наши конкуренты — все продукты на этом же рынке. Это большая, амбициозная цель, которую мы ранее перед собой не ставили. Но мы верим в команду и нашу идею.

«В нашей компании почти половина сотрудников и руководителей — девушки»

В 2018 году Любовь вошла в список «Топ-50 женщин — технологических предпринимателей из Европы», составленный журналом Forbes — ее отметили в категории «Потребительские технологии».

— С одной стороны, было приятно. Но с другой, это значит для меня не слишком много, так как я стараюсь не оценивать свой успех относительно других. Для меня конструктивнее смотреть на собственный прогресс за определенный отрезок времени.

Любовь признается: вначале ее смутило, что список состоял из одних лишь женщин.

— Но чем больше я думаю про это сейчас, тем больше понимаю, что это хорошая инициатива. Не так давно в Беларуси был составлен другой список — из 200 самых успешных и влиятельных предпринимателей Беларуси. Из них лишь 15 — женщины, и только две из IT — это я и мой бизнес-партнер Наталья, — говорит собеседница. — Сейчас я участвую в программе WITA.by — Woman in Tech Academy. Идея в том, что менторы-женщины помогают девушкам, которые хотят попасть в IT. Мне кажется, чем больше подобных инициатив, тем быстрее наше общество будет меняться.

Если мы посмотрим на статистику по IT-сектору то заметим сильный перекос в плане соотношения общего количества сотрудников и процента женщин. И этот перекос будет еще более сильным, если мы изучим количество девушек-руководителей.

Я могу с гордостью сказать, что в нашей компании почти половина сотрудников и руководителей — девушки. Но не стану утверждать, будто мы специально преследуем эту цель. Мне кажется, порой девушкам просто нужен конкретный пример перед глазами, чтобы понять, что они хотят добиться большего.

Думаю, когда мы увидим 50% девушек-руководителей во всех компаниях, и не только в IT, лишь тогда мы сможем перестать составлять отдельные списки для женщин, так как в этом больше не будет нужды.