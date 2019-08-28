Игорь Коломойский предложил национализировать крупные предприятия Украины 1 28.08.2019, 10:44

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Игорь Коломойский

По словам олигарха, в Украине в нескольких отраслях нужен «государственный капитализм».

Олигарх Игорь Коломойский считает, что государство должно национализировать крупные "государствообразующие предприятия", а также предприятия с "плохой экологией". Об этом он сказал в интервью censor.net.ua.

"Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм", - считает Коломойский.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он уголовное дело СБУ по АрселорМитал Кривой Рог, Коломойский сказал: "Я не просто поддерживаю, я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой. При Советском Союзе с этим боролись, там если ты не сделал чего-то, то за взятку окупиться было нельзя".

В июле об экологических проблемах Кривого Рога говорил его уроженец - президент Владимир Зеленский. Он предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог до момента решения экологических проблем города.

Позже СБУ взялась за меткомбинат АрселорМитал Кривой Рог, который критиковал Зеленский во время визита в Кривой Рог.

В предприятии заявили, что производственные агрегаты комбината работают в соответствии с экологическими нормативами.

22 июля СБУ выявила на АрселорМитал Кривой Рог источник высокой радиации.

26 июля СБУ опубликовала протокол обыска на предприятии, в котором указывались показатели радиационного фона. Замначальника Центральной инспекции по ядерной и радиационной безопасности Лариса Калиушко сообщила, что радиационный фон на предприятии является допустимым.