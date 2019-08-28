Алексей Бага: Вторая игра с «Астаной» будет не для статистики, а для истории 2 28.08.2019, 10:59

Алексей Бага

Наставник БАТЭ высказался о предстоящем матче за выход в Лигу Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в эфире «Спорткадра» на телеканале «Беларусь 5» рассказал, что его команда вполне может крупно обыграть «Астану», чтобы пройти в групповой этап Лиги Европы. Матч в столице Казахстана, напомним, завершился поражением борисовчан 0:3.

— Мы проиграли первый матч и должны готовиться к ответном игре, но мы обязаны были забивать и пропускать меньше — удачнее сыграть, скажем так.

— У вас есть вера в то, что БАТЭ сможет пройти?

— Конечно, я еще раз говорю: я полностью уверен, что вторая игра не будет для статистики, для нашей истории. То, что с первой минуты до 90-й будем играть, чтобы вернуться в противостояние, — это 100%, — рассказал Бага.