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В России активисты перекрыли дорогу и заблокировали переправу

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  • 28.08.2019, 11:27
В России активисты перекрыли дорогу и заблокировали переправу

Протестующие не пускают бензовозы на строительство мусорного полигона в Архангельской области.

На паромной переправе через Вычегду близ Мадмаса (Республика Коми) выступающие против мусорного полигона на архангельской станции Шиес с вечера блокируют проезд бензовозов, которые везут топливо на его стройплощадку, сообщает «Новая газета».

Первая попытка прорыва была совершена накануне около 17 часов, 200 активистов преградили ему дорогу к переправе. В район была стянута полиция. При движении у автоцистерны спустило колесо, протестующие помогли водителю его сменить, после чего бензовоз развернулся и покинул переправу.

Утром 28 августа он предпринял вторую попытку прорваться в Шиес, в настоящее время к переправе стягиваются активисты, пока им удается блокировать проезд.

Напомним, больше года продолжаются протесты против создания на станции Шиес между Коми и Архангельской областью полигона для мусора из Москвы. Строительство самой большой в Европе свалки ведется без разрешительных документов. Из-за протестов в мае власти объявили о приостановке строительства, однако активисты утверждают, что оно продолжается.


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