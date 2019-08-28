Анджей Пукшто: Литовское общество становится более зрелым 28.08.2019, 11:38

Анджей Пукшто

Что показал рейтинг «Самые влиятельные в Литве-2019» ?

В Литве выбрали рейтинг наиболее влиятельных общественных деятелей: «Самые влиятельные в Литве-2019». О том, кто из общественных деятелей оказался среди самых влиятельных, сайт Charter97.org поговорил с Анджеем Пукшто, политологом и главой кафедры политологии университета имени Витаутаса Великого в Каунасе.

- Кто среди общественных деятелей и ученых оказался среди самых, самых влиятельных в 2019 году в Литве по мнению жителей страны?

- Начнем с того что в Литве есть несколько рейтингов, например предпринимателей или политиков. В рейтинг о котором мы с вами говорим входят в основном общественные деятели и ученые.

В нынешнем году первые места заняли историк, священник и политолог. Историк – это историк Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас, священник – Ричардас Довейка, на третьем - эксперт в сфере международных отношений глава Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла. Альфредас Бумблаускас это очень известный в Литве ученый, причем ученый не кабинетного типа, он занимается популяризацией науки, борется со стереотипами, часто выступает в средствах массовой информации.

Что же касается присутствия священника Ричардаса Довейки на втором месте рейтинга, то это меня не удивляет. Влияние католической церкви в Литве остается традиционно высоким, в отдельных случаях католическая церковь оказывает влияние на политические процессы в стране. Ричардас Довейка высказывается в поддержку открытой на нужды своих прихожан католической церкви, не боится высказываться на самые разнообразные темы.

Линас Кояла – это один из тех политологов, которые не являются членами или последователями того или иного политического течения. Кояла предпочитает занимать нейтральную позицию и его комментарии, как правило, взвешенные.

- Именно Линас Кояла и стал самой большой неожиданностью для составителей рейтинга?

- Да, до сих пор он не занимал настолько высокое и престижное место.

- На какие настроения в обществе указывает тройка лидеров? Жители страны интересуются историй, духовной стороной жизни и… политикой?

- Присутствие священника свидетельствует о том, что в роль католической церкви и ее иерархов по-прежнему является важной составляющей в жизни Литвы. В свою очередь, Бумблаускас и Кояла — это открытые всему новому люди, у них широкий кругозор, они интересуются тем, что происходит вокруг. То, что Бумблаускас оказался на первом а Кояла на втором месте говорит о том, что литовское общество становится более зрелым, мудрым и это не может не радовать.