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Журналисты нашли еще одну актрису из «массовки Путина»

  • 28.08.2019, 11:47
Журналисты нашли еще одну актрису из «массовки Путина»

Хождения главы Кремля в народ оказались постановкой.

Президент РФ Владимир Путин купил на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском мороженое и угостил им президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и нескольких чиновников. Путин сам расплатился за покупку, при том, что пользуется наличными один-два раза в год, пишет «Медуза».

Вот как это было. Посмотрите на продавщицу!

В 2017 году Владимир Путин уже пробовал пломбир на авиасалоне МАКС. Тогда он сам заплатил за покупку — причем той же продавщице, что и в 2019-м. Внимание на это обратила «Медиазона».

Ранее СМИ и блогеры заметили, что Владимира Путина часто окружают одни и те же «люди из народа». В сентябре 2016 года президента сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре. Впрочем, тогда Первый канал сообщил, что Путин на службе встретился с рыбаками, с которыми познакомился несколько месяцев назад.


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