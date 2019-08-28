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Остров независимости: как Борис Хамайда держит оборону в Витебске

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  • 28.08.2019, 11:47
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Остров независимости: как Борис Хамайда держит оборону в Витебске
Борис Хамайда
Фото: Радыё Рацыя

К этому месту, отмеченному бело-красно-белым флагом и «Погоней», часто подходят горожане.

Борис Хамайда - личность легендарная. Это один из самых известных оппозиционных общественных деятелей в Беларуси, и уж точно самый известный - в Витебске. Уже 27 лет Борис Хамайда держит оборону своего "острова независимости" - небольшого участка территории в центре города, где в начале 1990-х проводились пикеты, а теперь распространяется свободная белорусская пресса, сообщает Радыё Рацыя.

К Борису Хамайде часто подходят витебские прохожие - чтобы обсудить последние новости, посоветоваться, а то и поспорить. Объектом споров нередко становится бело-красно-белый флаг, которым распространитель украшает свое "рабочее место", или герб "Погоня", или даже белорусский язык в устах Бориса Хамайды.

Но он убежден: только знание белорусской истории и белорусского языка есть гарантией независимости страны.

"Угроза нашей независимости - есть. Она идет с востока. Ведь там империя, и ничего не поделаешь. Если национальное игнорируется - язык, история - то ниша заполняется другим языком и лживой историей. В начале 1990-х годов, по моим наблюдениям, белорусского языка у нас было больше, чем сейчас. Знание белорусского языка и истории - это гарантия нашей независимости", - говорит Борис Хамайда.


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