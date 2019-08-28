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Астрономы открыли экзопланету со странной вытянутой орбитой

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  • 28.08.2019, 12:04
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Астрономы открыли экзопланету со странной вытянутой орбитой

Открытие озадачило ученых.

«Эта планета не похожа ни на одну из планет Солнечной системы, более того, она не похожа и ни на одну из известных экзопланет, — говорит одна из авторов находки, астрофизик Калифорнийского технологического института Сара Блант (Sarah Blunt). — Прочие планеты, находящиеся так далеко от своих звезд, имеют очень маленький эксцентриситет, то есть двигаются практически по ровным круговым орбитам. Большой эксцентриситет этой экзопланеты указывает на какие-то особенности в ее формировании или эволюции», сообщает naked-science.ru.

Команда профессора Эндрю Говарда (Andrew Howard) использовала данные калифорнийской обсерватории Lick, гавайской W.M. Keck и техасской McDonald. В ходе длительного проекта ученые собирают информацию о радиальном движении далеких звезд на протяжении десятилетий, чтобы по их слабым колебаниям зарегистрировать экзопланеты, находящиеся на далеких орбитах, полный оборот по которым совершают за десятки и сотни лет.

Одной из таких звезд стала HR 5183. Вращающаяся вокруг нее планета — газовый гигант HR 5183 b — проходит полный круг по своей орбите за 45-100 лет. Самым необычным открытием оказалась сильная вытянутость этой орбиты: большую часть времени HR 5183 b проводит на дальних ее пределах, постепенно замедляясь и ускоряясь, чтобы потом быстро сблизиться со звездой и оказаться снова выброшенной прочь, словно из гигантской гравитационной пращи. Если бы подобное происходило в нашей системе, планета сходилась бы с Солнцем ближе Марса, а потом улетала бы дальше Нептуна.

В статье, опубликованной в Astronomical Journal, ученые отмечают, что именно эта особенность орбитального движения позволила заметить влияние притяжения HR 5183 b на ее звезду. Иначе такой метод поиска потребовал бы наблюдения полного годичного круга планеты по орбите. Скорее всего, высокий эксцентриситет стал результатом случайных гравитационных взаимодействий с другой планетой сравнимых размеров.

Сойдясь и закрутившись, одна из них сместилась на необычную орбиту, а другая оказалась выброшена за пределы системы. Кстати, предполагается, что некогда и наш Юпитер выбросил довольно крупную планету — правда, без столь заметных последствий для себя.


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