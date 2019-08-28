В Беларуси хотят запретить продажу алкоголя до 21 года 39 28.08.2019, 12:19

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Большинство госорганов поддерживает этот запрет.

Об этом говорится в ответе на обращение граждан первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, пишет tut.by.

В письме сказано, что Министерство здравоохранения неоднократно выступало за то, чтобы ограничить время и количество мест продажи алкоголя, запретить реализовывать их лицам до 21 года, ограничить рекламу крепких напитков и пива.

Эти инициативы поддерживает большинство органов государственного управления, они включены в качестве отдельных мероприятий в подпрограмму «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» госпрограммы, которая принята на 2016−2020 годы.

В частности, говорится в ответе, с целью ограничения доступности алкогольных напитков предусмотрен ряд мер:

создание в населенных пунктах, на территории парков культуры отдыха зон, свободных от торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом;

инициирование полного запрета рекламы слабоалкогольных напитков и пива в средствах массовой информации, на радио и телевидении;

проработка вопроса о целесообразности количества магазинов, реализующих алкогольные напитки не более 1 на 5000 населения;

инициирование запрета розничной торговли алкогольными напитками вне изолированных отделов в магазинах площадью от 1500 кв. метров.

Пока все эти меры не действуют.