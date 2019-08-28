Мартинас Нагявичюс: Литва может ограничить поставки энергии с БелАЭС на рынок Европы 3 28.08.2019, 12:49

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Мартинас Нагявичюс

Фото: DELFI

В этом вопросе политические принципы важнее выгоды.

Недавно правительство Латвии сообщило о том, что намеревается покупать электроэнергию, которую будет производить АЭС в Островце. Сайт Charter97.org поговорил об этом и других угрозах, связанных с БелАЭС, с Мартинасом Нагявичюсом, главой Литовской конфедерации возобновляющихся источников энергии.

- Правительство Латвии недавно сообщило о том, что после ввода в эксплуатацию белорусской атомной станции в Островце, намеревается закупать ее энергию, при этом Литва выступала против строительства АЭС и неоднократно заявляла о бойкоте закупок энергии, которую будет производить станция.

- Я расцениваю озвученные правительством Латвии намерения закупать электроэнергию на атомной электростанции в Островце как политическое заявление, которое подрывает отношения между Литвой и Латвией, где правительство Латвии во всех отношениях стремится к благоприятным контактам с Беларусью для получения экономических выгод, помимо электроэнергии: например перенаправить поток грузов из Беларуси и в Беларусь из Клайпеды в порты Латвии.

На мой взгляд, это не имеет ничего общего с вопросами энергетики. Не имеет ничего общего прежде всего потому, что, поскольку у Латвии и Беларуси нет линий электропередач, которые непосредственно соединяли бы эти страны, заниматься торговлей электроэнергии они могут только через третьи страны (Литву или Россию). То есть единственный способ для Латвии покупать электроэнергию, произведенную на Островской АЭС – это договариваться об обмене электроэнергией с Россией, когда электроэнергия из Беларуси продается в Россию, а электроэнергия, произведенная в России, передается в Латвию.

Это не такой простой способ, учитывая, что каждый посредник выбирает роль посредника для того, чтобы получить торговые преимущества.

В том случае, если бы латвийское правительство хотело бы сформулировать свою точную позицию, оно должно было бы сказать, что оно будет покупать электроэнергию у России, включая электроэнергию, импортируемую в Россию из Беларуси или других стран. Но такая формулировка звучит совершенно иначе, чем бы хотелось правительству Латвии.

Помимо этого, мне бы хотелось отметить, что Латвия, как и Эстония, официально объявила в начале этого года, что готовится обложить налогом электроэнергию, которая импортируется из России, чтобы выровнять конкурентные условия для электроэнергии, произведенной в ЕС, а также в Латвии и Эстонии, (к производству энергии в Латвии и Эстонии предъявляются экологические требования ЕС, а в России и Беларуси – нет). Если бы правительство Латвии было искренне обеспокоено проблемой падения поставок электроэнергии, оно, безусловно, не объявило бы о таких планах по импорту электроэнергии. Вот почему я считаю, что конкуренция в этом случае вовсе не связана с электричеством.

Попадание (или непопадание) электроэнергии, произведенной на АЭС в Островце не имеет прямого влияния на энергетическую безопасность Литвы. Официальный Вильнюс отказывается от электроэнергии из АЭС в Островце не из-за энергетической безопасности, а по политическим причинам.

Это принципиальная позиция Литвы в ответ на недружественные действия соседней Беларуси и следование принципу должно быть самой большой силой и ценностью таких малых государств, как Литва, Латвия и Эстония. Иногда даже тогда, когда эти принципы не оказывают прямого положительного влияния на экономику или безопасность. Если Литва, которая, я подчеркиваю, своевременно предупредила Беларусь, что она не будет покупать электроэнергию с АЭС в Островце, строительство которой расценивается как враждебный акт по отношению к Литве, изменит свою позицию и начнет закупать электроэнергию у Островской АЭС, это будет означать, что Литва является государством, которое не придерживается своих принципов. В свою очередь это будет означать, что доверие к литовскому государству в будущем будет подорвано. Испорченную репутацию было бы очень тяжело восстановить и, несомненно, это будет дорого нам стоить в будущем.

В том случае, если мы говорим о Латвии и Эстонии, их правительства должны понимать, что отказ поддержать Литву по очень важному для Вильнюса вопросу будет означать в будущем возможное равнодушие Литвы к вопросам, которые имеют отношение только к Латвии или Эстонии. Я очень надеюсь, что лидеры Латвии и Эстонии будут мудрыми и поймут это, потому что взаимная поддержка каждого из наших трех государств хороша для всех трех, а не для одного из них.

- Что еще может сделать Литва чтобы ограничить экспансию электроэнергии из АЭС в Островце на свой рынок?

- Просто Литве надо постараться как можно скорее завершить синхронизацию энергосистемы Балтии с европейской энергосистемой и обеспечить максимально возможное внутреннее производство электроэнергии в странах Балтии, особенно из возобновляемых источников энергии. Страны с избыточным производством электроэнергии с минимальными переменными затратами, безусловно, не будут мишенью для импорта электроэнергии из России и Беларуси в будущем.