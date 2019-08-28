Внутренняя диверсия против имиджа власти 4 Александр Надишин

28.08.2019, 12:57

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Зачем чиновники сеют недовольство среди населения?

Процесс возврата так называемого налога на «тунеядство» очень отчетливо продемонстрировал, что в Беларуси первично, человек или государство.

В активной фазе сбора налога на «тунеядство, государство взыскало со своих граждан 18,6 млн рублей. В среднем 62700 человек заплатили по 300 рублей компенсации государству, так как нигде не работали и, соответственно, не участвовали в финансировании государственных расходов.

Реальный случай из жизни. К деревенской женщине с зарплатой в 200 рублей, которая только похоронила свою мать, пришли из налоговой и сказали, что ее сын, который год назад пришел из армии и до сих пор не нашел работу, должен заплатить налог государству. Предупредили: не заплатит, последуют санкции - весьма внушительные. Пригрозили даже судом. Женщина испугалась не на шутку и заплатила налог за сына. Деньгами, которые сельисполком выдал на погребение умершей матери.

Прошло время, государство одумалось и решило вернуть все изъятые средства. Но никто не пошел по деревням, отдавая с извинениями изъятые у людей деньги, как некогда ходили со взысканием. Ничего подобного. Даже перечислять никому ничего не стали, хотя имена, адреса и другие данные плательщиков налоговой хорошо известны. Никто не мешал вернуть деньги людям, например, через почтовый перевод по адресу регистрации. Или можно было просто перечислить все деньги РУП "Белпочта", разослать по отделениям списки, и сказать людям: приходите в любое отделение и получайте. Или хотя бы по адресу регистрации. Нормальный такой человеческий подход, который люди бы поняли и оценили. А если бы государство еще ставку рефинансирования прибавило к возврату, за пользование чужими деньгами, имидж власти сразу бы пошел вверх.

Но нет, кто-то придумал так, что нужно ехать в налоговую, писать заявление да еще и ждать месяц. Зачем нужна данная административная процедура, какой в ней смысл? Чтобы человек заявлением подтвердил свое желание вернуть деньги? Но разве это не очевидно? Зачем заставлять людей куда-то ходить, ездить, что-то писать? Или это было сделано специально, чтобы посеять недовольство среди населения?

Описанная выше женщина и ее сын, как и многие другие не пошли в налоговую потому что банально не верят государству: что отдадут, что потом опять не отберут, что потребуют еще что-то взамен. Многие реально возмущены: как отнять, то по хатам ходили, а сейчас мне нужно идти куда-то кому кланяться, писать заявление и ждать милости? Не пошли из-за гордости.

Из 62 тысяч уплативших налог 13 тысяч - а это более 20%! - сейчас страшно недовольны государством и властью. И если власть реально хочет повысить к себе доверие народа, ей полезно будет провести опрос тех самых 13 тысяч людей, которые не пошли за своими деньгами. Это поможет избежать впредь, подобного рода внутренних диверсий против своего имиджа.

Александр Надишин, «Ежедневник»