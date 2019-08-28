Соболенко о Турсунове: Cчастлива, что Дмитрий мой тренер 4 28.08.2019, 12:58

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Арина Соболенко

Белорусская теннисистка рассказала о взаимоотношениях с российским тренером.

- Чувствуешь, что уровень твоей игры повысился с "Уимблдона"?

- Думаю так и есть. После "Уимблдона" начала лучше тренироваться, отдаваться на занятиях полностью. Мой тренер Дмитрий Турсунов, правда, считает, что я все равно неправильно тренируюсь, но мы работаем над этим. Наверное, раньше я в какой-то степени ему не доверяла и выполняла работу по-своему. Но сейчас стараюсь следовать советам. Наши отношения улучшаются, и следовательно мой теннис тоже улучшается. Он замечательный человек и большой профессионал.

- Нa "US Open" ты не можешь разговаривать с тренером во время матча. Это мешает или помогает?

- Мы работаем вместе уже довольно давно. Мне даже не надо с ним разговаривать — достаточно одного взгляда. Иногда после неудачного действия я смотрю на него — и сразу понятно, о чем он думает.

- Сколько раз тебе пришлось переговорить с тренером с глазу не глаз, выложив всю душу?

- Много раз. И продолжаем это делать. Но я счастлива, что Дмитрий мой тренер. Он знает меня лучше, чем кто-либо, - рассказала белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью "Прессбол".