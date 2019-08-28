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Российского оппозиционера Яшина задержали на выходе из спецприемника в пятый раз подряд

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  • 28.08.2019, 14:56
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Российского оппозиционера Яшина задержали на выходе из спецприемника в пятый раз подряд
Илья Яшин

Перед воротами учреждения дежурил автозак.

В Москве на выходе из спецприемника в пятый раз подряд задержан российский оппозиционный политик Илья Яшин. Об этом сообщает с места событий корреспондент "Радио Свобода".

Перед воротами учреждения дежурил автозак. Яшин полагает, что его снова арестуют.

20 августа суд назначил Яшину 10 суток ареста по делу о призывах к незаконным акциям протеста. За два дня до этого его так же задержали на выходе из спецприёмника.

Для оппозиционера это был уже четвёртый административный арест за месяц.


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