закрыть
28 августа 2019, среда, 15:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Профсоюз РЭП вступился за безработного, с которого требуют свыше $1,5 тысяч

  • 28.08.2019, 15:00
  • 1,089
Профсоюз РЭП вступился за безработного, с которого требуют свыше $1,5 тысяч
Константин Аксенов
Фото: Leanid Sudalenka

Константин Аксенов отказывается платить за ошибки врачей.

Городской прокурор в Гомеле пытается через суд Советского района взыскать с безработного гомельчанина Константина Аксенова свыше трех тысяч рублей, потраченных государством на его обучение водителем троллейбуса. В дело вступил независимый профсоюз РЭП в регионе, известный защитой в судах людей наемного труда, пишет «Гомельская весна».

На приеме у правового инспектора труда профсоюза Леонида Судаленко не состоявшийся «троллейбусник» рассказал, что дважды был признан годным к управлению троллейбусом как в поликлинике по месту жительства, так и в специализированной для водителей городской поликлинике №7.

Молодой человек по направлению городского управления по занятости окончил курсы, а к работе не допущен по состоянию здоровья. Такой вердикт ему вынесли все в той же специализированной поликлинике №7.

«Мы уже направили в суд возражения, где кроме прочего просим привлечь соответчиками как районную поликлинику, так и специализированную. Вступивший в наш профсоюз Константин Аксенов не должен платить за ошибки врачей, он даже в армии не служил из-за имеющихся проблем со здоровьем», - поделился своим видением данного дела профсоюзный юрист.

Предварительное слушание дела назначено на 11.00 часов 7 августа.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова