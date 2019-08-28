Профсоюз РЭП вступился за безработного, с которого требуют свыше $1,5 тысяч 28.08.2019, 15:00

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Константин Аксенов

Фото: Leanid Sudalenka

Константин Аксенов отказывается платить за ошибки врачей.

Городской прокурор в Гомеле пытается через суд Советского района взыскать с безработного гомельчанина Константина Аксенова свыше трех тысяч рублей, потраченных государством на его обучение водителем троллейбуса. В дело вступил независимый профсоюз РЭП в регионе, известный защитой в судах людей наемного труда, пишет «Гомельская весна».

На приеме у правового инспектора труда профсоюза Леонида Судаленко не состоявшийся «троллейбусник» рассказал, что дважды был признан годным к управлению троллейбусом как в поликлинике по месту жительства, так и в специализированной для водителей городской поликлинике №7.

Молодой человек по направлению городского управления по занятости окончил курсы, а к работе не допущен по состоянию здоровья. Такой вердикт ему вынесли все в той же специализированной поликлинике №7.

«Мы уже направили в суд возражения, где кроме прочего просим привлечь соответчиками как районную поликлинику, так и специализированную. Вступивший в наш профсоюз Константин Аксенов не должен платить за ошибки врачей, он даже в армии не служил из-за имеющихся проблем со здоровьем», - поделился своим видением данного дела профсоюзный юрист.

Предварительное слушание дела назначено на 11.00 часов 7 августа.