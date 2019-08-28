На Европейские игры только официально потратили $403 миллиона 6 28.08.2019, 15:14

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Это в восемь раз больше, чем обещал Лукашенко.

На II Европейские игры в период 2017-2019 годов затрачено порядка 840 миллионов рублей ($403 миллиона) из различных источников: бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь, пишет tut.by.

Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Турчин на телеканале "Беларусь 1".

Ранее финансовой стороной прошедших II Европейских игр поинтересовался Александр Лукашенко. Лукашенко в 2016 году заявлял, что на организацию и проведение Европейских игр страна потратит около 50 миллионов долларов.

По словам Турчина, порядка 70%, около 600 млн рублей, — это инвестиционные затраты.

Непосредственно на проведение Европейских игр в Минске израсходовано 240 миллионов рублей. Из них порядка половины — средства спонсоров. Они пошли на проживание и питание спортсменов.

Ранее Минфин сообщал, что на II Европейские игры было потрачено 540 миллионов рублей.

Данных о том, сколько Беларусь заработала на проведении II Европейских игр, нет. Как заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, "заработали в любом случае".