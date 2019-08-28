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Мастера притворства: шесть существ, которые украли чужую внешность

  • 28.08.2019, 15:44
Мастера притворства: шесть существ, которые украли чужую внешность

Зачем муравью раскраска как у панды? Или крабу – леопардовые пятна?

National Geographic знакомит вас с настоящими мастерами притворства.

Изобретательная Эволюция создала животных такими, какие они есть сейчас, в соответствии с целым рядом причин. По словам Кевина Омланда, профессора биологии в Университете Мэриленда (Балтимор), некоторым животным необходимо впечатлять своей внешностью потенциальных партнеров или устрашать соперников. В случае других речь идет о маскировке, терморегуляции или отпугивании хищников. Посмотрите на абсолютно безобидных, но ярких королевских змей – благодаря своей красной расцветке с полосами они выглядят в точности как ядовитые коралловые аспиды и тем самым удачно избегают нападения врагов. Давайте узнаем про некоторых существ, которые ловко переняли внешность других.

Муравей-панда

Самое удивительное в этом насекомом то, что это и не панда (как неожиданно!), и даже не муравей. Хотя этих пушистых насекомых и называют бархатными муравьями, на самом деле они относятся к семейству ос-немок (Mutillidae) – ядовитых членистоногих, у которых ярко выражен половой диморфизм. Самки и самцы ос-немок имеют совершенно разные размеры, окраску и форму тела.

Конкретно этот вид зовется Euspinolia militaris – и благодаря черно-белому тельцу, белой голове и круглым черным пятнам на месте глаз сходство с культовым китайским мишкой становится поразительным.

Как отмечают специалисты, так у этого вида выглядят самки, и у такой боевой раскраски подтекст вполне однозначный: «Не трогай, а то больно ужалю». У самцов есть крылья, нет жала, и они гораздо больше похожи на обычных ос, нежели их дамы.

Гусеница-змея

С одной стороны – обычная гусеничка, а с другой – зловещая морда, вылитая гремучая змея! Это личинка бабочки бражника отпугивает птиц и других животных, которым захочется ее скушать.

Когда юный бражник почует угрозу, он способен раздуваться с передней стороны, меняя узор своих разноцветных пятен и принимая вот такую устрашающую форму. Облик хитрых гусеничек дополнен очень похожими на глаза пятнами, искусственными змеиными чешуйками и убедительным изгибом – волей-неволей будешь держаться подальше.

Правда, принимать облик змеи личинка бражника может только во время линьки – а это всего несколько дней из недолгой жизни бражника в форме гусеницы.

Аллигатор с крылышками

Суринамская фонарница (Fulgora laternaria) – насекомое из отряда полужесткокрылых, к которым относятся тли, клопы и другие жуки. Фонарницы относятся к подотряду цикадовых, и конкретно эта обладает эффектным выростом на голове, очень похожим на голову аллигатора в миниатюре. Или на голову дракона. Или даже на арахис – благодаря этому необычному выросту их также прозвали арахисоголовыми (peanut-head).

В общем, что бы оно ни напоминало (а благодаря цвету и узору на выросте морда аллигатора является фаворитом), потенциальных врагов – например, птиц – такое сходство с рептилиями отталкивает.

Помимо такой причудливой маскировки, у Fulgora laternaria есть и другие инструменты защиты. В минуты опасности фонарница распахивает свои крылья, на которых красуются пятна, напоминающие глаза – так насекомое кажется гораздо больше, чем на самом деле. Ну а если и это не помогло, то она издает резкий запах, способный оттолкнуть даже самого агрессивного хищника.

То ли муха, то ли пчела

«Никому не захочется связываться со шмелями», – отмечает Кэти Прудич (Katy Prudic), энтомолог из Университета Аризоны. Вот почему большой жужжало эволюционировал, чтобы выглядеть таковым. Жужжала (Bombyliidae) – это семейство вот таких мохнатеньких мух.

Их пушистое и полосатое тело, которое может быть разного цвета в зависимости от вида, помогает мухам избегать хищников. Клопы и пауки могут преследовать муху, но дважды подумают о нападении на шмеля или пчелу.

Краб-леопард

Поглядите на пятнистого краба Hepatus epheliticus! На наш взгляд, его узор больше напоминает шкуру жирафа, но в местах, где он встречается – в западной части Атлантического океана от Чесапикского залива до Доминиканской Республики – его прозвали именно крабом-леопардом.

Как отмечают ученые, такая красивая окраска появилась у него по тем же причинам, что и у самого леопарда – в ответ на необходимость маскироваться в многоцветной среде. Ведь если на пестром фоне начнет двигаться однотонный силуэт, его будет легко заметить. А разноцветная окраска на разноцветном фоне играет на руку (лапу или клешню) животному.

И если леопарду его пятнистый камуфляж помогает скрываться в чаще тропических или таежных лесов – то этому крабу раскраска обеспечивает невидимость на дне среди песка и камней.

Жук-геркулес

Не путать с жуком-носорогом или жуком-оленем! Жук-геркулес (Dynastes hercules) является крупнейшим представителем в своем роде Dynastes и одним из сильнейших животных на Земле. У такого силача точно есть право носить шляпу в форме крабовой клешни!

Геркулес эволюционировал и отрастил себе такой рог с несколькими зубцами для того, чтобы эффективнее драться. Жук использует свою клешню, чтобы хватать и поднимать своих соперников в воздух, сражаясь за самок. Иногда в таком мощном захвате он даже может проломить твердые надкрылья противника.


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