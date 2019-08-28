Белорусская бегунья, которую подозревают в допинге, попросила вскрыть пробу «B» 28.08.2019, 15:49

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Результат пробы «А» является предварительным.

После обвинения в употреблении допинга белорусская бегунья Марина Арзамасова просит вскрыть пробу "В". Об этом рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, пишет tut.by.

27 августа появились сведения, что чемпионку мира 2015 года в беге на 800 метров временно отстранили от соревнований. Сообщалось, будто в пробе Арзамасовой нашли запрещенное вещество LGD-4033 — один из селективных модуляторов андрогенных рецепторов. Говоря другими словами, вещество помогает вырабатывать мужские гормоны.

По словам Девятовского, белорусская сторона хочет понять, что произошло. "Марина пока приходит в себя, по-человечески понимаем ее. Трудно выдержать такое обвинение. Но она сильный человек. Нужно время, и она объяснит свою позицию", — заявил он.

Председатель федерации рассказал, что Арзамасова написала письмо в комитет при Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Белоруска просит вскрыть пробу "В", так как результат пробы "А" предварительный. Также она просит сообщить ей информацию по пробе "А", чтобы убедиться в отсутствии ошибки.