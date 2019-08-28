Зеленский сообщил Болтону о желании включить США в «нормандский формат» 28.08.2019, 16:29

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Владимир Зеленский и Джон Болтон

Вашингтон не исключает своего присоединения к переговорам.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США усилят свою роль в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщается на сайте главы государства, сообщает «Новое время».

По словам Зеленского, «Украина приветствовала бы присоединение США к «нормандскому формату»

Президент Украины также выразил благодарность США за «мощную» поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, что Джон Болтон допустил участие США или Великобритании в «нормандском формате» переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.