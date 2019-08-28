Как затраты на Европейские игры выросли в восемь раз 16 28.08.2019, 16:30

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Фото: Виктор Толочко

«Самая экономичная европейская Олимпиада» оказалась почти золотой.

Изначально на организацию и проведение II Европейских игр планировалось потратить около 50 млн долларов, пишет «Салiдарнасць».

Именно эту сумму озвучивал Александр Лукашенко в 2016-м:

— Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под $ 50 млн за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут.

Ранее первый вице-президент НОК Максим Рыженков обещал, что «это будет самая экономичная европейская Олимпиада»:

— Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

Спустя три года эта цифра превратилась в несколько сотен миллионов долларов. И это только официально. Но обо всем по порядку.

В июне 2019-го министр финансов Максим Ермолович рассказал, что на II Европейские игры было потрачено 540 млн рублей. По его словам, половина расходов оплачена за счет бюджета, порядка 40% покрыто кредитами государственного Банка развития, в оставшейся части — оплачено из внебюджетных источников.

Но уже через два месяца выяснилось, что затраты оказались в 1,5 раза выше. Первый вице-премьер Александр Турчин на телеканале «Беларусь 1» привел новые данные.

На II Европейские игры в период 2017-2019 годов затрачено порядка 840 миллионов рублей из различных источников (бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь).

Если перевести эту сумму в долларовый эквивалент, получаем в 8 раз большие траты, чем обещал Александр Лукашенко до проведения Европейских игр.

Но и это еще не все! Турчин заявил, что по итогам 2019 года будет проведен окончательный анализ затрат и в начале 2020-го можно будет увидеть полную картину.

И что интересно: по словам первого вице-премьера, при проведении Европейских игр удалось сэкономить – деньги направят на повышение зарплат работников бюджетной сферы, ремонт общежитий вузов и окончание ремонта Дворца спорта.

На примере Евроигр становится понятна модель белорусского «экономического чуда»: планировали потратить 50 млн долларов, потратили в 8 раз больше (но это не точно), и при этом удалось сэкономить!