закрыть
28 августа 2019, среда, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Как затраты на Европейские игры выросли в восемь раз

16
  • 28.08.2019, 16:30
  • 5,030
Как затраты на Европейские игры выросли в восемь раз
Фото: Виктор Толочко

«Самая экономичная европейская Олимпиада» оказалась почти золотой.

Изначально на организацию и проведение II Европейских игр планировалось потратить около 50 млн долларов, пишет «Салiдарнасць».

Именно эту сумму озвучивал Александр Лукашенко в 2016-м:

— Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под $ 50 млн за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут.

Ранее первый вице-президент НОК Максим Рыженков обещал, что «это будет самая экономичная европейская Олимпиада»:

— Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

Спустя три года эта цифра превратилась в несколько сотен миллионов долларов. И это только официально. Но обо всем по порядку.

В июне 2019-го министр финансов Максим Ермолович рассказал, что на II Европейские игры было потрачено 540 млн рублей. По его словам, половина расходов оплачена за счет бюджета, порядка 40% покрыто кредитами государственного Банка развития, в оставшейся части — оплачено из внебюджетных источников.

Но уже через два месяца выяснилось, что затраты оказались в 1,5 раза выше. Первый вице-премьер Александр Турчин на телеканале «Беларусь 1» привел новые данные.

На II Европейские игры в период 2017-2019 годов затрачено порядка 840 миллионов рублей из различных источников (бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь).

Если перевести эту сумму в долларовый эквивалент, получаем в 8 раз большие траты, чем обещал Александр Лукашенко до проведения Европейских игр.

Но и это еще не все! Турчин заявил, что по итогам 2019 года будет проведен окончательный анализ затрат и в начале 2020-го можно будет увидеть полную картину.

И что интересно: по словам первого вице-премьера, при проведении Европейских игр удалось сэкономить – деньги направят на повышение зарплат работников бюджетной сферы, ремонт общежитий вузов и окончание ремонта Дворца спорта.

На примере Евроигр становится понятна модель белорусского «экономического чуда»: планировали потратить 50 млн долларов, потратили в 8 раз больше (но это не точно), и при этом удалось сэкономить!


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова