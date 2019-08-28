Алексей Бага: Перед игрой с «Астаной» поедем на шашлыки

Алексей Бага: Перед игрой с «Астаной» поедем на шашлыки8
- 28.08.2019, 16:52
- 1,498
Главный тренер БАТЭ рассказал, как команда будет готовиться к ответному матчу Лиги Европы.
Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага рассказал на пресс-конференции, приуроченной к завтрашнему ответному матчу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Астаны", о методах психологического воздействия на подопечных, пишет "Прессбол".
- Три года назад перед одним из важных еврокубковых матчей тренерский штаб записал для игроков мотивационное видео. Не думали ли сейчас сделать нечто подобное?
- Не думали. Будем на этот раз действовать немного другими способами.
- Какими?
- Поедем на шашлыки.
- Сегодня?
- Да.