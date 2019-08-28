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Алексей Бага: Перед игрой с «Астаной» поедем на шашлыки

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  • 28.08.2019, 16:52
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Алексей Бага: Перед игрой с «Астаной» поедем на шашлыки
Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ рассказал, как команда будет готовиться к ответному матчу Лиги Европы.

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага рассказал на пресс-конференции, приуроченной к завтрашнему ответному матчу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Астаны", о методах психологического воздействия на подопечных, пишет "Прессбол".

- Три года назад перед одним из важных еврокубковых матчей тренерский штаб записал для игроков мотивационное видео. Не думали ли сейчас сделать нечто подобное?

- Не думали. Будем на этот раз действовать немного другими способами.

- Какими?

- Поедем на шашлыки.

- Сегодня?

- Да.


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