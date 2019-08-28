Видеофакт: Опубликован первый тизер новых «Звездных войн» 28.08.2019, 17:06

Картина получила название «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», пишет unian.net.

Видео опубликовано на YouTube-канале Star Wars в понедельник, 26 августа. Сначала в клипе демонстрируются кадры из предыдущих частей «Звездных войн», после чего появляются сцены из грядущего фильма. В одной из них главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) предстает в одеянии ситха (антагонисты франшизы) и с красным световым мечом. Картина получила название «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Ее российская премьера запланирована на 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.