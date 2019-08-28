Что изменится в Беларуси с 1 сентября 1 28.08.2019, 17:29

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К каким изменениям белорусам стоит готовиться с началом осени.

В Беларуси введут новые правила страхования и изменят цены на некоторые марки сигарет. Tut.by рассказывает, к каким еще изменениям белорусам готовиться с началом осени.

Некоторые страховки будем оформлять и оплачивать по-новому

Новшества затронут договоры на страхование жизни, дополнительной пенсии, обязательное страхование строений и автострахование. К примеру, лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ вырастет с 400 до 800 евро.

Снизятся тарифы по обязательному страхованию строений для физлиц – с 0,14 до 0,13% от страховой суммы. Проще говоря, эти страховки должны подешеветь.

Организации, занимающиеся страхованием жизни и дополнительной пенсии, смогут заключать договоры в электронном виде без использования электронной цифровой подписи.

Изменятся цены на некоторые марки сигарет

Табачные изделия подорожают. Цены вырастут от 5 до 10 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1-го числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки.

Беларусбанк откажется от переводов «Стриж»

С 1 сентября Беларусбанк перестанет принимать денежные переводы «Стриж», сообщается на сайте банка. Беларусбанк предлагает в качестве альтернативы перевод средств с использованием карточек (их реквизитов).

Предпринимателям нужно подключиться к системе налогового контроля

Индивидуальным предпринимателям, работающим в Минске и городах областного подчинения, к 1 сентября нужно подключиться к системе контроля кассового оборудования. До 1 октября это требование нужно выполнить тем, кто работает в городах районного подчинения, а до 1 ноября – по всей стране.

Для этого ИП нужно заключить с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» договоры на подключение кассового оборудования к системе контроля.