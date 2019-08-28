«Евроопт»: Мошенники рассылают сообщения от нашего имени 5 28.08.2019, 17:35

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Для рассылки сообщений злоумышленники используют Viber.

Сеть «Евроопт» заявила, что от ее имени неизвестные высылают сообщения через Viber. Лжепредставители бренда пишут людям, что те якобы выиграли приз, но нужно заплатить налог, пишет Office Life.

«Напоминаем, что уведомление о победе в игре «Удача в придачу!» приходит ТОЛЬКО посредством СМС. Налог за крупные выигрыши в игре «Удача в придачу!» оплачивает организатор.

Поэтому, если приходят подобные сообщения о налоге, ни в коем случае не надо перечислять деньги на какие бы ни было счета. Также списки победителей «Евроопт» всегда публикует в интернете».

«Евроопт» — это основной проект крупной ретейл-компании «Евроторг». Вместе с магазинами «Хит!» и «Магия» вся сеть составляет порядка тысячи точек примерно в 300 населенных пунктах страны. Выручка за 2018 год (без НДС) превысила 4,5 млрд рублей.