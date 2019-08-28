Королева одобрила приостановку работы британского парламента 1 28.08.2019, 17:43

Это делается для беспрепятственного Brexit 31 октября.

Королева Елизавета II одобрила просьбу правительства приостановить работу парламента из-за Brexit.

Об этом сообщает ВВС.

Работа парламента должна быть приостановлена не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября, а продлится приостановка до 14 октября.

Ранее правительство Великобритании попросило королеву Елизавету II приостановить работу парламента, чтобы гарантировать беспрепятственный Brexit 31 октября.