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Коломойский: Россия проиграла войну, Украину им не взять

  • 28.08.2019, 17:55
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Коломойский: Россия проиграла войну, Украину им не взять
Игорь Коломойский
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор. НЕТ"

Вести две войны для Кремля - непосильное бремя.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Россия проиграла войну Украине, и ей рано или поздно придется отдавать оккупированные территории. Об этом он заявил в интервью сensor.net.

«Давайте попробуем разложить по пунктам, подбить баланс. Во-первых, Россия несет большие потери от введения санкций, они постоянно ужесточаются, и только позиция Украины поможет снять часть санкций, это приведет к оживлению в российской экономике, у них прекратится падение.

Во-вторых, Донбасс для России большая обуза, на содержание выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета, и ситуация ухудшается. Донбасс российской экономике не нужен, это часть украинского промышленного комплекса, если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза», - заявил Коломойский.

По его мнению, реинтеграция Донбасса сэкономит для России миллиарды и снимет ответственность за население, которое они там «еле-еле кормят». «В-третьих, в противном случае – нам придется начать экономическую войну. Поднять вопрос, как металл, производимый на Донбассе, продается на экспорт, как Россия участвует в подделке сертификатов. Вот, например, Челябинский ферросплавный делает поставки на комбинаты в Енакиево и Алчевске, подадим его в санкционные списки и полностью закроем сбыт продукции в Европу», - заявил бизнес.

Также Коломойский отмечает, что Донбасс сковывают крупные силы российской армии, они несут потери, затраты, а вести две войны сразу в Сирии и Украине для России непомерное бремя «Они очень уязвимы, их поэтому американцы вышвырнули из Венесуэлы», - заявил он.

Кроме того, бизнесмен считает, что геополитически Россия не может противостоять своим мировым конкурентам – США и Китаю. «Она ослаблена, против нее выстроен фронт, потому что Россия увязла в Украине», - отмечает он. «Россия проиграла войну. Украину им не взять, а отдавать оккупированные территории рано или поздно все равно придется. Мы им на данный момент предлагаем уйти на основе договоренностей, когда они на многое могут влиять. Мы должны направить Россию в коридор для выхода из этих проблем», - заявил Коломойский.


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