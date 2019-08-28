В Могилеве школьникам сообщили о закрытии класса прямо перед 1 сентября 1 28.08.2019, 18:33

1,234

Фото: TUT.BY

В конце прошлого года родителям удалось отвоевать школу у чиновников.

Страсти в СШ № 9 Могилева, где в интегрированных классах учатся дети с нарушением слуха, не стихают. В конце прошлого года стало известно, что школу хотят закрыть: чиновники говорили о нерентабельности. Родители подняли бунт и отвоевали школу благодаря помощнику правителя Михаилу Русому. И вот снова скандал: родителям 10-классников за неделю до 1 сентября сказали забирать документы и искать другую школу, передает tut.by.

Родители 10-классников говорят, что директор СШ № 9 Александр Семочкин стал обзванивать родителей учеников класса в понедельник, 26 августа. Приглашал к себе по одному и просил забрать заявление на обучение в 10 классе. Объяснял просто и коротко: 10 класса не будет.

Отец одного из учеников Сергей узнал от ребенка, что они с одноклассниками обсуждают в соцсети новость о закрытии их класса — и сразу же, два дня назад, приехал в школу.

— Директор мне сказал то же самое: десятого класса в школе не будет. Что они — директор, главный бухгалтер и экономист — провели собрание и решили, что обучать 8 детей в 10 классе экономически невыгодно.

По словам Сергея, в 9 классе учеников было больше — 20−25 человек. Но после истории с возможным закрытием школы многие решили поступать в средние специальные учебные заведения. Многие, но не все. Так, после четкого ответа, что школа будет работать по-прежнему, в 10 класс хотели идти около 10 человек, в том числе девочка с инвалидностью из-за нарушения слуха. Еще 2 человека числились на домашнем обучении.

Родители говорят, что просили директора школы показать протокол совещания, на котором приняли решение о закрытии класса, но им отказали. Родители написали жалобы в отдел образования администрации Ленинского района, горисполком, облисполком. Внятного ответа они тогда так и не получили.

Зато получили его сегодня, 28 августа, за 4 дня до 1 сентября. Сначала родители пошли к директору школы. Александр Семочкин, к слову, разговаривать с журналистами категорически отказался без разрешения «вышестоящего руководства». На встрече, говорят родители, они услышали все то же самое: 10 класса не будет, соответствующие уведомления родители получат.

После этого родители поехали в горисполком, где встретились с главным специалистом управления по образованию Ниной Барсуковой. По словам могилевчан, вчера, 27 августа, она говорила, что 10-классники будут продолжать учиться в СШ № 9. Сегодня она уже ответила, что десятый класс закрывают.

— Это не по-человечески. И не по закону, я думаю, — говорит мама одного из школьников. — Как можно вышвыривать ребенка из школы перед самым 1 сентября? Администрация что, не могла подумать об этом заранее? Нам ведь к тому же никто не объясняет причины, почему все так решается в экстренном порядке. В любом случае, все это можно было бы объяснить нормально, а не закройте, мол, дверь и идите, куда хотите.

Родители в растерянности и думают, в какую школу подавать документы, как психологически подготовить к такому детей. Что будут делать родители девочки с инвалидностью по слуху, — отдельный вопрос.