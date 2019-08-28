Российский оборонный гигант будет ремонтировать белорусские ракеты 6 28.08.2019, 18:29

зенитная ракетная система С-300

«Алмаз-Антей» проведет ремонт ракет для белорусских С-300.

Российское АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны Беларуси заключили на авиасалоне «МАКС-2019» контракты на ремонт ранее поставленных Минску управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К». Об этом пишет Interfax.by.

Со стороны Минобороны Беларуси документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, сообщили Интерфаксу в среду в пресс-службе концерна.

«Это соглашение является для нас важной вехой в сфере сотрудничества с Министерством обороны Республики Беларусь», — сказал Дзиркалн. По его словам, контракт заключен по линии международного договора о развитии военно-технического сотрудничества.

Напомним, что С-300 — система противовоздушной обороны дальнего действия. «Тор-М2К» — комплексы ПВО малой дальности.