закрыть
28 августа 2019, среда, 20:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Российский оборонный гигант будет ремонтировать белорусские ракеты

6
  • 28.08.2019, 18:29
Российский оборонный гигант будет ремонтировать белорусские ракеты
зенитная ракетная система С-300

«Алмаз-Антей» проведет ремонт ракет для белорусских С-300.

Российское АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны Беларуси заключили на авиасалоне «МАКС-2019» контракты на ремонт ранее поставленных Минску управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К». Об этом пишет Interfax.by.

Со стороны Минобороны Беларуси документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Александр Шевченко, от АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, сообщили Интерфаксу в среду в пресс-службе концерна.

«Это соглашение является для нас важной вехой в сфере сотрудничества с Министерством обороны Республики Беларусь», — сказал Дзиркалн. По его словам, контракт заключен по линии международного договора о развитии военно-технического сотрудничества.

Напомним, что С-300 — система противовоздушной обороны дальнего действия. «Тор-М2К» — комплексы ПВО малой дальности.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова