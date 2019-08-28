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Леонид Вайсфельд: Результаты минского «Динамо» в межсезонье удивляют

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  • 28.08.2019, 18:41
Леонид Вайсфельд: Результаты минского «Динамо» в межсезонье удивляют
Леонид Вайсфельд

Хоккейное «Динамо» не выиграло ни одного матча против клубов КХЛ.

Известный в прошлом арбитр и хоккейный менеджер, а ныне эксперт khl.ru Леонид Вайсфельд высказал мнение о готовности минского "Динамо" к новому сезону.

- Понятно было, что в Минске собирается не самая сильная команда, но результаты в межсезонье удивляют. Они не выиграли ни одного матча против клубов КХЛ. Я не думал, что масштаб бедствия настолько серьезный, — цитирует khl.ru.


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