Леонид Вайсфельд: Результаты минского «Динамо» в межсезонье удивляют 2 28.08.2019, 18:41

Леонид Вайсфельд

Хоккейное «Динамо» не выиграло ни одного матча против клубов КХЛ.

Известный в прошлом арбитр и хоккейный менеджер, а ныне эксперт khl.ru Леонид Вайсфельд высказал мнение о готовности минского "Динамо" к новому сезону.

- Понятно было, что в Минске собирается не самая сильная команда, но результаты в межсезонье удивляют. Они не выиграли ни одного матча против клубов КХЛ. Я не думал, что масштаб бедствия настолько серьезный, — цитирует khl.ru.