Президент Литвы провел тайную встречу для обсуждения отношений с Беларусью 1 28.08.2019, 19:18

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Гитанас Науседа

Гитанас Науседа провел встречу с руководством МИД страны и литовскими политологами.

Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с руководством МИД страны и литовскими политологами, на которой обсуждались перспективы улучшения отношений страны с Беларусью, сообщает Delfi.

Встреча состоялась во вторник в президентском дворце в Вильнюсе.

По данным BNS, во встрече, проведенной по инициативе президента, приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто.

Участники встречи обменялись мнениями по поводу адресованного Беларуси приглашения прибыть в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков участников восстания против Царской России XIX века, которая состоится в ноябре, обсуждалась и ситуация вокруг строящейся Белорусской АЭС, вопросы белорусской идентичности, отношения Минска с Москвой, сообщили источники.

Об этой встрече в повестке работы президента Литвы не сообщалось.

Администрация президента Литвы подтвердила BNS, что такая встреча имела место. По словам представителя Г. Науседы по связям с общественностью, президент регулярно приглашает экспертов различных областей, чтобы услышать их мнение.

«Во встрече участвовал президент, несколько его советников, были приглашены политологи. Основной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов внешней политики в течении полуторамесячного президентства, было уделено внимание дискуссии об отношениях Литвы с Беларусью», – сказал BNS представитель президента по связям со СМИ Антанас Бубнялис.