закрыть
28 августа 2019, среда, 20:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Президент Литвы провел тайную встречу для обсуждения отношений с Беларусью

1
  • 28.08.2019, 19:18
  • 1,176
Президент Литвы провел тайную встречу для обсуждения отношений с Беларусью
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа провел встречу с руководством МИД страны и литовскими политологами.

Президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с руководством МИД страны и литовскими политологами, на которой обсуждались перспективы улучшения отношений страны с Беларусью, сообщает Delfi.

Встреча состоялась во вторник в президентском дворце в Вильнюсе.

По данным BNS, во встрече, проведенной по инициативе президента, приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто.

Участники встречи обменялись мнениями по поводу адресованного Беларуси приглашения прибыть в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков участников восстания против Царской России XIX века, которая состоится в ноябре, обсуждалась и ситуация вокруг строящейся Белорусской АЭС, вопросы белорусской идентичности, отношения Минска с Москвой, сообщили источники.

Об этой встрече в повестке работы президента Литвы не сообщалось.

Администрация президента Литвы подтвердила BNS, что такая встреча имела место. По словам представителя Г. Науседы по связям с общественностью, президент регулярно приглашает экспертов различных областей, чтобы услышать их мнение.

«Во встрече участвовал президент, несколько его советников, были приглашены политологи. Основной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов внешней политики в течении полуторамесячного президентства, было уделено внимание дискуссии об отношениях Литвы с Беларусью», – сказал BNS представитель президента по связям со СМИ Антанас Бубнялис.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова