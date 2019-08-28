Нефть подорожала на рекордном с июня сокращении запасов в США 1 28.08.2019, 19:26

Маятник Brent снова качнуло в сторону $60 за баррель.

Маятник рынка нефти, который уже две недели качается между 58 и 60 долларов за баррель Brent, снова двинулся наверх.

На фоне данных Американского института нефти о резком сокращении запасов сырья и нефтепродуктов в хранилищах США, нефтяные котировки подскочили почти на 3,07% на вечерних торгах в среду, передает finanz.ru.

Фьючерсы на cорт Brent на лондонской бирже ICE подорожали до 60,50 доллара за баррель в ходе азиатской сессии утром, прежде чем сдать треть роста после открытия торгов в ЕС.

Как сообщил API, из коммерческих хранилищ в Штатах на минувшей неделе ушло 11,1 млн баррелей сырой нефти. Спрос превысил предложение на рекордную с июня величину, а сокращение запасов по масштабам стало вторым с начала года.

Резко - на 2,4 млн баррелей - упали запасы в хабе в Кушинге, через который проходят поставки по обращающимся в Нью-Йорке нефтяным фьючерсам. Бензина в коммерческих хранилищах стало меньше на 349 тысяч баррелей, дистиллятов -,на 2,4 млн.

Прилив оптимизма на нефтяном рынке не отменяет долгосрочных рисков: спор Китая и США далек от разрешения, а перспективы торговой сделки по-прежнему выглядят туманными, констатирует сырьевой стратег BNP Paribas Харри Чилингирян. «Эскалация торговой напряженности не только давит на экономический рост, но и напрямую может повлиять на нефтяные потоки», - указывают аналитики Commerzbank.

Согласно данным китайской таможни, в июле Пекин вновь начал наращивать закупки иранской нефти, которая была удалена с рынка американскими санкциями. Почти 2 млн баррелей ежедневных поставок из Ирана - 2% мировой добычи и 3,5% глобального экспорта - ушли с рынка, усилив эффект от соглашения ОПЕК+, в рамках которого крупнейшие добытчики, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились снизить поставки на 1,2 млн баррелей в сутки.

Это позволило восстановить хрупкий баланс на нефтяном рынке, куда с каждым годом поступает все больше американской сланцевой нефти, добыча которой растет быстрее чем мировой спрос. За последние 12 месяцев американские сланцевики увеличили производство на 1,8 млн баррелей в сутки, тогда как глобальный спрос прибавил лишь 500 тысяч баррелей в день.

Возвращение иранской нефти может снова разрушить шаткое равновесие, предупреждает Commerzbank.