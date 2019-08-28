закрыть
28 августа 2019, среда, 20:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Нефть подорожала на рекордном с июня сокращении запасов в США

1
  • 28.08.2019, 19:26
Нефть подорожала на рекордном с июня сокращении запасов в США

Маятник Brent снова качнуло в сторону $60 за баррель.

Маятник рынка нефти, который уже две недели качается между 58 и 60 долларов за баррель Brent, снова двинулся наверх.

На фоне данных Американского института нефти о резком сокращении запасов сырья и нефтепродуктов в хранилищах США, нефтяные котировки подскочили почти на 3,07% на вечерних торгах в среду, передает finanz.ru.

Фьючерсы на cорт Brent на лондонской бирже ICE подорожали до 60,50 доллара за баррель в ходе азиатской сессии утром, прежде чем сдать треть роста после открытия торгов в ЕС.

Как сообщил API, из коммерческих хранилищ в Штатах на минувшей неделе ушло 11,1 млн баррелей сырой нефти. Спрос превысил предложение на рекордную с июня величину, а сокращение запасов по масштабам стало вторым с начала года.

Резко - на 2,4 млн баррелей - упали запасы в хабе в Кушинге, через который проходят поставки по обращающимся в Нью-Йорке нефтяным фьючерсам. Бензина в коммерческих хранилищах стало меньше на 349 тысяч баррелей, дистиллятов -,на 2,4 млн.

Прилив оптимизма на нефтяном рынке не отменяет долгосрочных рисков: спор Китая и США далек от разрешения, а перспективы торговой сделки по-прежнему выглядят туманными, констатирует сырьевой стратег BNP Paribas Харри Чилингирян. «Эскалация торговой напряженности не только давит на экономический рост, но и напрямую может повлиять на нефтяные потоки», - указывают аналитики Commerzbank.

Согласно данным китайской таможни, в июле Пекин вновь начал наращивать закупки иранской нефти, которая была удалена с рынка американскими санкциями. Почти 2 млн баррелей ежедневных поставок из Ирана - 2% мировой добычи и 3,5% глобального экспорта - ушли с рынка, усилив эффект от соглашения ОПЕК+, в рамках которого крупнейшие добытчики, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились снизить поставки на 1,2 млн баррелей в сутки.

Это позволило восстановить хрупкий баланс на нефтяном рынке, куда с каждым годом поступает все больше американской сланцевой нефти, добыча которой растет быстрее чем мировой спрос. За последние 12 месяцев американские сланцевики увеличили производство на 1,8 млн баррелей в сутки, тогда как глобальный спрос прибавил лишь 500 тысяч баррелей в день.

Возвращение иранской нефти может снова разрушить шаткое равновесие, предупреждает Commerzbank.


популярное за неделю

Мнение

Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов
Джон Болтон как защитник белорусской независимости
Джон Болтон как защитник белорусской независимости Валерий Карбалевич
Где пройдет граница Европы?
Где пройдет граница Европы? Дмитрий Савич
Поматросили и бросили
Поматросили и бросили Лилия Шевцова