МВД не нашло коррупции в скандальной олимпиаде по географии 1 28.08.2019, 19:40

Но всех причастных наказали.

Весной этого года в интернете появилась новость о том, что некоторые из участников республиканской олимпиады заранее знали задания и ответы к ним. Таким «багажом» их обеспечили учителя на консультации при подготовке к умственным состязаниям.

Более 3 месяцев проводилась проверка, сообщает МВД. Опросили представителей Министерства образования, преподавателей вузов, учителей и учеников.

Установлено, что один из разработчиков заданий проводил консультацию для учителей по подготовке к олимпиаде. После этого он встретился с двумя учителями, один их которых был его другом. Во время разговора разработчик, несмотря на данную им расписку о неразглашении сведений, озвучил некоторые темы и направления, по которым готовил свой блок заданий, и они теоретически могли войти в олимпиаду. Впоследствии один из учителей записал услышанное в тетрадь и передал ученику, а тот, в свою очередь, поделился с товарищами.

Коррупционной составляющей в действиях преподавателей и учителей не нашли.

Всех причастных к этой истории наказали — уволили или лишили премии. Результаты же республиканской олимпиады по географии полностью аннулированы.